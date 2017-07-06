ГОТОВА Я, «БАБУШКА», ОПЯТЬ БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ ПОМОГАТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Опять готова помочь больным людям своими рецептами.

Склероз прекратит развиваться, если 100 г измельченной коры красной рябины залить 0,5 л воды, довести до кипения, проварить 2 часа на слабом огне, после остывания процедить и принимать по 1 ст.л. отвара 3 раза в день за 30 минут до еды. Хранить лечебное средство в холодильнике не более 3 дней, а потом готовить свежее.

При отложении солей советую ежедневно выпивать утром натощак 200 мл горячей воды. Пить маленькими глотками, не спеша. Вскоре почувствуете улучшение. Еще, чтобы избавиться от солей, надо в период созревания вишен съедать их по 1 кг в день и обязательно пить в эти дни по 1,4 л молока. Вишни и молоко употреблять за несколько раз.

Для усмирения сильного сердцебиения надо 2 ст.л. измельченной травы ясменника душистого залить вечером в термосе 2 стаканами кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить по 100 мл настоя 4 раза в день за полчаса до еды.

Чтобы избавиться от трофического дерматита, нужно измельчить и смешать по 40 г цветков календулы и ромашки, травы полевого хвоща, тысячелистника, зверобоя и подорожника, залить 1 ст.л. смеси 200 мл кипятка, настоять 30 минут, процедить и регулярно промывать настоем проблемные места, а также делать с ним компрессы. Курс лечения — 9 дней, при необходимости после небольшого перерыва можно повторить. Настой постоянно использовать свежий. Можно весной насобирать вьюнка, промыть траву кипяченой водой, просушить, выжать из нее сок, смешать 2 части по объему сока с 1 частью теплой кипяченой воды и 2-3 раза в день промывать раствором болезненные места.

Панкреатит отступит, если смешать по объему, предварительно измельчив, 2 части травы полыни горькой, по 3 части цветков ромашки аптечной и травы зверобоя, 4 части травы бессмертника песчаного, залить 3 ст.л. смеси 1,5 л кипятка, проки­пятить ровно 1 минуту, настоять 1 час, процедить и пить по 150 мл 6 раз в день. Ежедневно готовить свежий настой.

С паховой грыжей справится крапива жгучая. Свежее растение нужно перетереть до кашицы, выложить ее на большой лист лопуха, приложить к паху и зафиксировать повязкой. Кроме этого, нужно залить 200 мл кипятка 1 ч.л. травы хвоща полевого, после остывания процедить и выпить настой. Готовить его и пить 1 раз в день. Курс лечения — 7 дней.

Заболевания печени, почек перестанут беспокоить, если 1 кг свежего майского цветочного меда поставить в банке в теплую воду, выдержать, пока он совсем станет жидким, затем всыпать в мед 0,5 кг сухих, перетертых в порошок ядрышек грецких орехов, тщательно перемешать, настоять сутки и принимать по 1 ст.л. смеси утром натощак и вечером перед сном в течение месяца. Сделать на 30 дней перерыв, а затем повторить лечебный курс. Такими курсами с перерывами лечиться 6 месяцев.

С уважением — М.Н.Золотько,

г. Луганск