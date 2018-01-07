ЭТИ СРЕДСТВА, МОГУ ПОДТВЕРДИТЬ, ТОЖЕ СПОСОБНЫ ИСЦЕЛИТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Не откладывая в долгий ящик, опять делюсь действенными средствами оздоровления.

Горец змеиный устранит последствия пищевого отравления. Надо 40-50 г измельченных корневищ растения залить 1 л холодной воды, выдержать 15 минут на кипящей водяной бане, настоять 45 минут при комнатной температуре, процедить, жмых отжать, довести настой кипяченой водой до первоначального объема жидкости и пить по 30 мл 4-5 раз в день в перерывах между едой.

Полипоматоз мочевого пузыря в большинстве случаев протекает бессимптомно, лишь иногда могут отмечаться нарушения мочевыделения и возможность мочеиспускания только в определенной позе. Чтобы остановить развитие этого заболевания, рекомендую регулярно принимать теплые сидячие ванны с настоем травы чистотела (2 ст.л. сырья на 1 л кипятка).

Кефир укрепит суставы и избавит от суставной боли. Нужно вылить в пол-литровую банку стакан кефира, накрошить туда ржаного хлеба так, чтобы емкость была заполнена доверху, добавить 1 ч.л. пищевой соды, настоять 5-6 часов в теплом месте, процедить, жмых отжать и делать с полученным настоем на болезненные места компрессы и примочки. Менять каждые 24 часа. Бывает, что уже через 3-4 дня боль в суставах перестает беспокоить.

Тем, кто страдает от болезней печени, анемии (малокровия), гипертонии или диабета, советую применить для оздоровления это средство. Надо хорошо вымыть, почистить, измельчить и смешать по 400-500 г корня сельдерея и моркови, по 250 г корня петрушки и лука порея, залить смесь 3 л кипятка, посолить по вкусу и сварить все до готовности. После этого отвар процедить и использовать потом для приготовления супа, а из отваренных овощей сделать салат и съесть его. Постоянно придерживаясь такого рациона, через некоторое время вы почувствуете значительное улучшение состояния здоровья. Гарантирую.

С уважением — Виктор Михайлович Лысак,

Житомирская обл.