ЕСТЬ ОТ ЖЕЛТУХИ НАСТОЙ, СЛЮНООТДЕЛЕНИЕ УСПОКОЙ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Я распространением трав и целительством не занимаюсь, но кое-какие народные методы лечения знаю.

Для устранения желтухи надо измельчить и смешать 70 г травы дымянки, по 100 г цветков календулы, листьев шалфея, плодов шиповника и травы бессмертника песчаного, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, через 30 минут процедить и пить по 1/4 стакана настоя 3 раза в день.

Унять обильное слюноотделение поможет это средство. Нужно измельчить и смешать по 50 г травы сушеницы болотной и листьев красной смородины, по 10 г травы осоки песчаной и корней красавки, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, через полчаса процедить и пить по 1/2 стакана настоя за полчаса до еды. Также 3 раза в день полоскать им горло.

При кожной сыпи, вызванной диатезом, нужно измельчить и смешать по 50 г травы череды, цветков калины и ромашки, залить 2 ст.л. смеси 0,5 л кипятка, настоять полчаса, процедить настой в воду, охлажденную до 360С, и искупать в ней ребенка. После нескольких таких процедур его тело очистится.

Чтобы избавиться от воспаления печени, надо измельчить и смешать 50 г травы пустырника, по 100 г корней цикория, цветков календулы и корней одуванчика, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, через 30 минут процедить и пить по 1/4 стакана настоя 3 раза в день перед едой.

Голос при его потере восстановится, если смешать 30 г листьев мяты перечной, по 50 г корней аира, цвета липы и черной бузины, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, добавить 1/2 ч.л. липового меда, настоять 15 минут, процедить и выпить настой теплым маленькими глотками. Пить его, постоянно готовя свежий, каждые полчаса.

С уважением — А.И.Снисаренко,

г. Кривой Рог