ЕСЛИ ЗАБОЛЕВАНИЕ КТО-ТО ПОБЕЖДАЕТ, МНЕ ЭТО РАДОСТЬ ВСЕГДА ДОСТАВЛЯЕТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Буду рад, если еще хоть один человек благодаря моим рекомендациям сможет выздороветь.

Тем, кто страдает от заболеваний щитовидной железы, советую залить 0,5 л водки 50 г измельченных корней лапчатки, настоять 1 месяц и процедить. Параллельно наполнить пол-литровую банку на 1/3 объема листьями и стеблями медуницы, залить доверху водкой, настоять 2 недели и процедить. Затем обе настойки смешать и принимать по 1 дес.л., растворяя в 0,5 стакана воды, 3 раза в день за 15 минут до еды в течение месяца. Сделать на неделю перерыв, а после него принимать смесь настоек уже по 1 ст.л. 3 раза в день. Больше щитовидка не будет беспокоить.

Киста на яичнике рассосется, если залить в пол-литровой банке доверху спиртом скорлупу 14 грецких орехов средних размеров, настоять 10 дней в темноте, регулярно взбалтывая, а затем принимать утром натощак по 1 ст.л. приготовленной настойки. Хранить ее в холодильнике.

Для усмирения мочекаменной болезни надо залить вечером 300 мл кипятка 1 ст.л. высушенных цветков фасоли, довести до кипения, настоять ночь, а утром процедить и пить по 0,5 стакана настоя 3 раза в день за полчаса до еды. Полезно есть в любом виде фасоль.

Протирая утром и вечером проблемные места свежевыжатым соком калины, вскоре избавитесь от угревой сыпи, веснушек и пигментных пятен.

Уровень холестерина в крови нормализуется, если 3 раза в день за полчаса до еды выпивать по 40-50 мл сока красной свеклы. Также нужно ежедневно пить по 1-2 стакана яблочного сока.

С уважением — Валерий Александрович Иванов,

Винницкая обл.