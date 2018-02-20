ДЕЛЮСЬ СНОВА, БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ, РЕЦЕПТАМИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова хочу поделиться некоторыми рецептами оздоровления.

Чтобы унять изжогу, нужно сухие сучки березы сжечь и съесть немного пепла. Запивать водой.

При заусенице, занозе в пальце надо растворить в стакане теплой воды несколько капель йода, по 1 ст.л. соли и пищевой соды, опустить палец в раствор и подержать 20 минут. Выполнение процедуры несколько раз в день избавит от этих неприятностей. Можно достать занозу при помощи прополиса. Кусочек этого пчелопродукта нужно слегка подогреть и закрепить пластырем в области занозы. После 2-3 таких процедур она выйдет наружу.

Боль при остеохондрозе уйдет, если в нескольких ведрах теплой воды растворить по 1 ч.л. медного купороса, вылить растворы в ванну и полежать в ней 40 минут.

Тем, кто страдает от мозолей, советую налить в галоши немного воды, надеть их на ноги и ходить в этих галошах целый день, подливая в них по мере необходимости воду. К вечеру мозоли размокнут, станут легко отслаиваться и обрезаться.

От нервного тика избавит герань. Нужно листья растения измельчить, приложить к проблемному месту, прикрыть сверху льняной тканью, укутать теплым платком и оставить компресс на 1 час. Достаточно 3-5 таких ежедневных процедур, чтобы тик перестал беспокоить.

Для устранения хронической усталости (астении), нормализации давления при гипотонии надо залить вечером в термосе 0,5 л только что вскипевшего молока 1-2 ч.л. качественного индийского чая, настоять ночь, а утром процедить и пить по 0,5 стакана настоя 3-4 раза в день в течение месяца. Ежедневно готовить свежий.

Если беспокоят артрит или артроз, нужно измельченную кожуру 4 спелых бананов залить 3 стаканами 400 водки, настоять 40 дней в темном месте, процедить и втирать настойку на ночь в болезненные места. Курс лечения — 21 день, при необходимости через неделю можно повторить. Эффективно взбить сырой белок куриного яйца с 1 ст.л. с верхом пшеничной муки, смазать на ночь смесью проблемные места, прикрыть сверху пергаментной бумагой, укутать шарфом, а утром смыть все теплой водой.

С уважением — Оксана,

г. Львов