ДАЖЕ КОЛОРАДСКИЙ ЖУК, СЛУЧАЕТСЯ, ВЫРУЧАЕТ, КОГДА НЕДУГ КОВАРНЫЙ ДОНИМАЕТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Народной медициной интересуюсь давно и за много лет увлечения ею сумела накопить достаточно различных рецептов. Теперь с удовольствием ими делюсь.

Довольно серьезное заболе­вание — облитерирующий эндартериит, но и с ним можно спра­виться. Только, прежде чем ле­читься, нужно обязательно бросить курить и, конечно, не увлекаться спиртным. Необходимо 300 г неочищенного корня хрена хорошо вымыть, измельчить на терке, залить полученную массу 1 л теплой кипяченой воды, настоять 14 дней в темном прохладном месте, процедить через 2 слоя марли, жмых отжать, затем, медленно по­мешивая, влить настой в 600 г меда, тщательно перемешать, снова настоять 10 дней в темном прохладном месте, а после этого принимать по 1 ст.л. целебного средства 3 раза в день за 45 минут до еды. Кроме этого, каждое утро натощак выпивать маленькими глотками стакан горячей воды.

При витилиго надо 1 ч.л. ряски хорошо промыть, отжать, залить 50 мл водки, настоять 7 дней в темном месте, а затем принимать по 15-20 капель настойки, разбавляя ее в 50 мл воды, 3 раза в день через час после еды. Вскоре пигментация возобновится.

Чтобы восстановить слух при его потере, нужно 1 ч.л. аптечного березового дегтя растворить в 200 мл теплого кипяченого молока и тут же выпить раствор. Пить его теплым, постоянно готовя свежий, 3 раза в день в промежутках между едой. Курс лечения — до 1,5 месяцев. Еще можно для улучшения слуха съедать утром натощак вместе с кожурой без сахара 1/4 лимона.

Если беспокоит кандидоз (молочница), советую съедать утром натощак 2 свежих огурца величиной с указательный палец. Предварительно измельчить их на терке. Спустя 40 минут можно завтракать. На ночь выпивать маленькими глотками стакан домашней сыворотки, отстоянной 2 дня. Полезно утром натощак и днем за 30 минут до еды выпивать по 50 мл свежевыжатого сока черники, а также съедать в течение дня 6-8 плодов дикой груши. Курс лечения — 2 недели.

Для устранения лямблиоза надо измельчить и смешать по 20 г корня хрена и чеснока, залить смесь 0,5 л 400 этилового спирта, настоять 10 дней, а затем принимать по 1 ч.л. настойки, растворяя в 50 мл воды, 2-3 раза в день перед едой в течение месяца. Можно залить в эмалированной кастрюле 250 мл воды 1 ст.л. измельченной коры красной рябины, довести до кипения, проварить 10 минут на слабом огне, настоять 20 минут, процедить и пить по 100 мл отвара утром натощак. После этого полежать 20-30 минут на правом боку. Лямблии выйдут, если залить 200 мл холодной кипяченой воды 1 ч.л. соцветий пижмы, через 2 часа процедить и принимать по 2-3 ч.л. настоя 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 10 дней.

Мало кто знает, что колорадский жук, которого мы так яростно уничтожаем, годится для исцеления. Подавив на огороде его и личинки пальцами, не спешите смывать с рук ярко-оранжевый налет. Лишь придя домой, смойте его крепким настоем череды, листьев одуванчика, цветков календулы или ромашки. После этого ваша кожа разгладится от морщин, станет нежной и бархатистой. Веснушки и пятна после родов убираются регулярным смазыванием их оранжевой жидкостью, выдавленной из колорадских жуков. Через 15 минут смазанные места обмыть теплой водой. Если 5-6 раз в день смазывать этой жидкостью бородавки, они через неделю исчезнут. Еще, чтобы избавиться от веснушек и повышенной сухости кожи, раздавленных личинок колорадских жуков нужно перемешать поровну по объему с мякотью переспелых помидоров, нанести смесь ровным слоем на лицо, а через 30 минут смыть банановой водой (100 г измельченной кожуры банана залить 300 мл кипятка, настоять до охлаждения и процедить). При облысении раздавленных колорадских жуков нужно перемешать поровну по объему с измельченным до кашицы луком, чесноком или горьким перцем и втереть смесь вечером перед сном в проблемные места. И так 6 вечеров подряд. Один день отдохнуть, а затем повторить лечебный курс. Волосяной покров восстановится.

С уважением — Лидия Семеновна Куценко,

Днепропетровская обл.