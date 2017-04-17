ДАВНО РАСТЕНИЯ ИЗУЧАЮ. ТО, ЧТО УЗНАЛ, СООБЩАЮ

Здравствуй, «Бабушка»!

Давно занимаюсь изучением целебных свойств различных растений и некоторыми знаниями спешу поделиться.

При повышенной потливости нужно залить 2 л кипятка 200 г сухой травы чистотела, настоять до остывания и принимать с настоем ванны. Также потливость перестанет беспокоить, если залить 1 л кипятка 3 ст.л. сухих цветков ромашки, настоять 1 час под крышкой, процедить, подогреть настой до умеренной температуры и подержать в нем ноги до остывания. Еще можно вечером прокипятить полчаса в 5 л воды 100 г коры дуба, а затем принять в отваре ножную ванну.

Так как тяжелобольным приходится долго лежать, чтобы избежать появления у них пролежней, нужно класть их на матрасы, набитые овсом, часто переворачивать и постоянно менять им постельное и нательное белье. В рационе тяжелобольного должна преобладать пища, обогащенная белком.

Если же пролежни все-таки появились, прежде всего надо позаботиться, чтобы они не гноились. Для этого нужно смешать поровну по объему шампунь и водку, а затем регулярно протирать смесью проблемные места. Можно перетереть в порошок высушенные цветки тысячелистника и прикладывать к пролежням посыпанную этим порошком льняную ткань. Эффективны примочки с аптечным маслом шиповника. Также можно залить вечером кипятком, чтоб покрыло, измельченные цветки шиповника, настоять ночь, утром процедить и смазывать пролежни этим настоем. Помогают их одолеть отвары из дуба и черного тополя. Нужно 10 г сухой измельченной коры любого из этих деревьев залить 200 мл воды, проварить 30 минут после закипания, процедить, смочить в отваре тампон и протереть им болезненные места. Еще очень хорошо прокипятить до густоты мази оливковое масло, а затем протирать им пролежни. Облегчает состояние и прикладывание к ранам молодых листьев березы.

Тем, кто страдает от отечности, мозолей, зуда и шелушения кожи, советую залить стаканом растительного масла 2 ст.л. измельченного корня крапивы, прокипятить 1 минуту, охладить и смазывать отваром проблемные места. Можно измельчить и смешать по 1 ст.л. листьев рябины, цветков календулы и травы горькой полыни, залить смесь стаканом кипятка, настоять 10 минут и принимать с настоем, добавляя его по 1 ст.л. на 1 л воды, пятнадцатиминутные ванны. Очень хорошо залить 1 л кипятка 2 ст.л. травы хвоща полевого, настоять до охлаждения, а затем в течение 20 минут принимать ванну с этим настоем.

Для устранения усталости надо смешать сухими поровну по объему цветки ромашки аптечной, льняное семя и хвою, залить 2 ст.л. смеси 1 л кипятка, настоять 15-20 минут, вылить настой в ванну с температурой воды 36-380С, добавить 1 ст.л. морской соли и полежать в ванне 20 минут.

С уважением — В.М.Лысак,

Житомирская обл.