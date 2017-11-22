ДАННЫЕ СРЕДСТВА ИСПЫТАНЫ ГОДАМИ, А ПРИМЕНЯТЬ ИХ ИЛИ НЕТ — РЕШАЙТЕ САМИ

Здравствуй, «Бабушка»!

Предлагаю очередную подборку целебных средств, испытанных с положительным результатом годами.

Для улучшения состояния здоровья при миопатии (хроническом прогрессирующем заболевании мышц, связанном с нарушением обмена веществ в мышечной ткани) советую измельчить и смешать поровну по объему листья сенны (кассии остролистной) и грецкого ореха, залить 3 ст.л. смеси стаканом кипятка, довести до кипения, настоять 30 минут и сделать с настоем на 20-30 минут на болезненное место примочку. Выполнять процедуру 3-4 раза в день.

Остановить развитие атеросклероза, диабета, улучшить память, справиться с нервными заболеваниями и импотенцией поможет настойка женьшеня. Надо сухой корень растения перетереть в порошок, залить 10 г порошка в стеклянной посуде 100 мл 700 спирта, настоять 3 недели в темном месте при комнатной температуре, периодически взбалтывая, процедить и принимать по 15-20 капель настойки 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Можно 50 г высушенного корня женьшеня настоять 3 часа в холодной сладкой кипяченой воде, затем измельчить, залить 0,5 л водки, выдержать 20 дней в темном месте при комнатной температуре, периодически взбалтывая, процедить и принимать по 1 ч.л. настойки 1 раз в день за полчаса до еды. Лечиться женьшеневыми настойками 30-40 дней, после месячного перерыва, при необходимости, повторить лечебный курс.

В последнее время ни молодых, ни стариков не щадят суставные заболевания. Люди жалуются на боль в пояснице, коленных, плечевых, других суставах, применяют в лечении различные медикаментозные средства, но так и не могут вылечиться. Я тоже более 20 лет страдала от этого и, наконец, нашла спасение в ветеринарной аптеке. Помог устранить боль, припухлость, воспаление и вновь обрести легкость в ходьбе и движениях крем-гель для лечения животных «Алезан». Длительное время каждый вечер перед сном смазывала им болезненные места и теперь чувствую себя отлично.

Чтобы одолеть астму, бронхит, эмфизему, коклюш, пневмонию (воспаление легких), катар желудка, дизентерию, избавиться от боли в горле, желтухи, заболеваний печени, надо залить в эмалированной кастрюле 200 мл кипятка 1 ст.л. измельченных цветков коровяка, настоять до охлаждения, процедить и принимать по 3 ст.л. настоя 3 раза в день за полчаса до еды. Можно измельчить и смешать 2 ст.л. цветков коровяка, по 1 ст.л. цвета липы, черной бузины и малины, залить смесь 0,5 л кипятка, после охлаждения процедить и пить по 50 мл настоя 3 раза в день. Ежедневно готовить свежие настои. Употреблять их до стабильного улучшения состояния здоровья.

Тем, кто страдает от недержания мочи, рекомендую залить стаканом кипятка 1 ст.л. семян укропа, настоять, укутав, 2-3 часа, процедить и тут же выпить настой. Пить его, постоянно готовя свежий, 1 раз в день до выздоровления.

Лечитесь и больше не болейте. Бог вам в помощь.

С уважением — Надежда Ильинична Каземирова,

Кировоградская обл.