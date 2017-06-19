ТО, ЧТО СУМЕЛ НАКОПИТЬ, СНОВА СПЕШУ ПРЕДЛОЖИТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Я много лет увлекаюсь народной медициной, сумел накопить достаточное количество различных средств исцеления и теперь периодически делюсь на страницах сайта своими знаниями.

Тем, кто страдает от задержки мочи, одолеть эту проблему поможет тмин. Надо 1 ст.л. семян тмина залить стаканом кипятка, прокипятить 5-7 минут на слабом огне, настоять 10 минут, процедить и выпить отвар глотками в течение дня. Принимать его, постоянно готовя свежий, до выздоровления.

Чтобы избавиться от глистов, надо перетереть сухими в порошок и смешать по объему 1 часть цветков пижмы и 7 частей семян тыквы, развести 100 г смеси в 2 стаканах теплой воды и выпить все за 2 раза в течение часа. При необходимости на следующий день процедуру можно повторить.

При суставной боли рук нужно залить стаканом кипятка 1 ст.л. сухого измельченного корня одуванчика, выдержать 10 минут на слабом огне, настоять 1 час, процедить, довести настой кипяченой водой до первоначального объема жидкости и пить по 1/5 стакана 2-3 раза в день за полчаса до еды. И так каждый день до стабильного улучшения состояния здоровья.

Обязательно ограничить до минимума употребление мясного, соленого и маринадов. Употреблять как можно больше свежих овощей.

Даже сильный кашель успокоится, если 1 ч.л. сухой травы полыни залить 250 мл кипятка, настоять 30 минут, процедить и выпить настой перед ужином. Пить его, постоянно готовя свежий, 6-8 дней подряд. Полынь для лечения надо собирать в период цветения, сушить ее на свежем воздухе в тени, а хранить в картонных коробках.

Для быстрого заживления ожога надо со свежих веток липы снять кору, извлечь тонкую зеленую пленку, находящуюся между корой и древесиной, опустить ее на секунду в кипяток, быстро достать, выложить на льняную ткань и приложить к обожженному месту. Так делать 5-6 раз в день, каждый раз используя свежее сырье.

Можно измельчить на терке 100 г сырого картофеля, перемешать полученную массу с 1 ч.л. меда, разложить ее толстым слоем на хлопчатобумажной ткани, приложить смесью к ожогу и зафиксировать бинтом. Через 3 часа компресс заменить на свежий.

Жировики (липомы) со временем рассосутся, если 3-4 раза в день накладывать на них пленку, выстилающую внутренние стенки яичной скорлупы.

Хрен способствует усмирению вирусного гепатита. Надо корни растения помыть, очистить, измельчить на терке, затем 0,5 кг полученной массы залить 1 л кипятка, настоять 24 часа, плотно закрыв посуду крышкой, процедить и пить 3 раза в день перед едой по 50 мл приготовленного настоя.

С уважением — Валерий Александрович Иванов,

Винницкая обл.