ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ПУСТЬ КАЖДЫЙ ЗНАЕТ, КОГДА БОЛЕЗНЬ ОДОЛЕВАЕТ

Здравствуй, «Бабушка»!
Хочу подсказать, что нужно делать для улучшения состояния здоровья при некоторых заболеваниях.
Так вот, суставной ревматизм не будет прогрессировать, если 2 ст.л. измельченной коры ольхи залить стаканом кипятка, через час процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 2-3 раза в день.
Смазывание каждые 2 часа проблемного участка пихтовым маслом остановит в начальной стадии развитие герпеса.
При водянке надо вымыть и нарезать 800 г свежей петрушки, залить ее в эмалированной кастрюле 1 л свежего молока, выдержать на слабом огне до выпаривания половины объема молока, процедить и принимать каждый час по 1-2 ст.л. приготовленного отвара. Выпить его таким образом в течение дня. Ежедневно готовить свежий.
Чтобы одолеть гастрит с повышенной кислотностью желудочного сока, нужно за 20-30 минут до еды выпивать по стакану теплой кипяченой воды, в которой растворена 1 ст.л. меда. При пониженной кислотности желудочного сока пить за 1 час до еды холодный медовый раствор.
Бессонница, неврастения перестанут донимать, если измельчить сухими и смешать 40 г травы вереска, по 30 г травы пустырника и сушеницы болотной, 10 г корней валерианы, залить вечером 4 ст.л. смеси 1 л кипятка, настоять ночь под крышкой, а утром процедить и выпивать каждый час по 4-5 глотков настоя, употребив его таким образом в течение дня.
Тем, кто страдает от ломкости ногтей, советую смешать 1/2 ч.л. красного молотого перца, 10 капель кипяченой воды, 1 ч.л. жирного крема для рук, выдержать смесь 10 минут на кипящей водяной бане, охладить и нанести приготовленную мазь ровным слоем на ногти. Через 15-20 минут смыть водой. Выполнять процедуру не чаще 1 раза в месяц. Ломкость ногтей прекратится.
Для устранения золотухи надо свежие листья черной смородины промыть, залить горсть листьев 0,5 л воды, довести до кипения, проварить 1-3 минуты и немного отвара выпить, а в остальном увлажнять ватку и смазывать ею почаще проблемные места.
Это средство поможет мужчинам справиться с ранним семяизвержением. Необходимо измельчить сухими и смешать 100 г шишек хмеля, по 30 г корней валерианы, травы чабреца и листьев мелиссы, залить 2 ст.л. смеси 0,5 л кипятка, через час процедить и пить по 100 мл настоя 4 раза в день перед едой. Употреблять его постоянно свежим.
С уважением — Оксана,
г. Львов