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БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ СНОВА СОВЕТАМИ ПОМОЧЬ ГОТОВА

04 Sep 2017  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу снова помочь больным людям своими советами.

Для усмирения кардионевроза надо  3-4 раза в день смешивать по 20-30 капель водки и свежевыжатого сока пустырника и выпивать смесь за 30 минут до еды.

Чтобы избавиться от бесплодия, надо измельчить и смешать по 1 ч.л. цветков лаванды, ромашки и календулы, залить смесь 0,5 л красного виноградного вина, подогретого на водяной бане, настоять 3 дня, процедить и принимать по 1 ст.л. настойки 4 раза в день за 30 минут до еды, а также обязательно вечером перед сном.

С уважением — Оксана,
г. Львов
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