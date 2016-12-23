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ЗОБ ИСЧЕЗНЕТ, НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ, ГЛАВНОЕ — НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ

23 Dec 2016  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться методом устранения зоба.

Даже зоб, достигший больших размеров, со временем исчезнет, если 2-3 сухих корня конского щавеля залить 0,5 л водки, настоять неделю, а затем пить по 1 ст.л. настойки 3 раза в день за 10-15 минут до еды.

Кроме этого, через день принимать по 1 таблетке аптечного препарата «Антиструмин».

Обязательно регулярно есть морскую капусту, много фруктов, овощей, готовить и пить травяные чаи.

На ночь делать на зоб сеточку из йода. Лечение длительное, несколько месяцев, но, чтобы зоб больше о себе не напоминал, стоит потерпеть.

С уважением — А.А.Терещенко,
Полтавская обл.
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23 Dec 2016
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