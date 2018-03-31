ЩИТОВИДКА БАРАХЛИТ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ: ПОДСКАЖУ ПРОБЛЕМ ЭТИХ РЕШЕНИЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

В очередной раз хочу дать несколько полезных советов.

Многие люди жалуются на возникающее порой или постоянное головокружение. Его устранить поможет употребление 3 раза в день перед едой по 1 ст.л. сока цветков боярышника кроваво-красного. Можно пить за 20 минут до еды по 100 мл сока его плодов, каждый раз растворяя в нем 1 ст.л. майского меда. Осилит головокружение и клевер луговой. Нужно измельчить вместе с соцветиями всю надземную часть растения, выжать из полученной массы сок и пить его по 50 мл 3 раза в день за 20 минут до еды. Перед употреблением растворять в соке 1 ст.л. майского меда. Также головокружение больше не побеспокоит, если залить 400 мл кипятка 1 ст.л. измельченных листьев розмарина, настоять, укутав, 2 часа, процедить, жмых отжать, довести настой кипяченой водой до первоначального объема жидкости и пить его по 70 мл 3 раза в день перед едой. Ежедневно готовить свежий.

Повышенная раздражительность, возбудимость, похудание, плаксивость, нарушение сна, тремор, потливость, усиленное сердцебиение, утомляемость, аритмия, дистония, боль в животе, нарушение функции печени — все это симптомы диффузного зоба. Чтобы остановить его развитие, в первую очередь нужно исключить из рациона все жареные блюда, резко ограничить употребление жиров и увеличить количество в рационе углеводов. Для устранения зоба необходимо распарить вечером свежие цветки или листья черной бузины, отжать их и наложить на область щитовидной железы. Расположить пятью слоями, присыпать пищевой содой, накрыть компрессной бумагой, сверху фланелевой тканью и оставить компресс на ночь. Делать такие компрессы ежедневно. Вскоре увеличенная щитовидная железа возвратится к норме.

При повышенной функции щитовидки (гипертиреозе, тиреотоксикозе) надо залить 200 мл кипятка 1 ст.л. измельченных корневищ с корнями валерианы, настоять, укутав, 1 час, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 5-7 раз в день. Каждый день готовить свежий.

Боль, вызванная пяточной шпорой или подагрой, исчезнет, если положить под пятку кусочек фольги и постоянно с ней ходить.

Тем, кто страдает от запора, советую заливать каждое утро в эмалированной кастрюле стаканом молока и половиной стакана воды 2 яблока, доводить до кипения, варить 5-7 минут на слабом огне, а затем съедать яблоки натощак. Стул вскоре нормализуется.

С уважением — В.М.Лысак,

Житомирская обл.