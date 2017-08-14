ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБ ОДОЛЕТЬ ДИФФУЗНЫЙ ЗОБ

Здравствуй, «Бабушка»!

В этой статье хочу уделить внимание диффузному токсическому зобу — аутоиммунному заболеванию, обусловленному избыточной секрецией тиреоидных гормонов диффузной тканью щитовидной железы, которое приводит к отравлению этими гормонами, — тиреотоксикозу.

Развивается диффузный токсический зоб у лиц с наследственной предрасположенностью, после инфекции, психологической травмы, макростресса или радиоактивного поражения железы. Через гипоталамус усиливается секреция тиреотропного гормона и повышается иммунная недостаточность. Часто это заболевание сочетается с болезнями центральной нервной системы, анемией, витилиго, ревматизмом, хроническим гепатитом и язвенным колитом.

Основные симптомы диффузного токсического зоба: нарастающая раздражительность, суетливость, прогрессирующее похудание (несмотря на нормальный или даже повышенный аппетит), дрожание тела, потливость, сердцебиение, увеличение щитовидной железы, расширение глазных щелей, их набухание.

Не позволяют токсическому зобу развиваться компрессы с очищенным керосином. Надо керосин смешать поровну по объему с оливковым маслом, пропитать смесью марлю, сложенную в четыре слоя, приложить ее спереди на шею в области щитовидной железы, сверху прикрыть полиэтиленом, утеплить слоем ваты, зафиксировать компресс бинтом и оставить на 15-20 минут. После этого снять. Процедуры можно проводить как ежедневно, так и через день. Лечиться длительно, до значительного улучшения состояния здоровья. Если керосинотерапия переносится хорошо, компрессы можно держать не 15-20, а 30-40 минут. Ни в коем случае не передерживать, чтобы не было ожогов.

Эффективно активизирует работу щитовидной железы компресс с серо-голубой глиной. Надо 100 г глины перемешать с водой до консистенции домашней сметаны, нанести смесь на полотняную ткань такой длины, чтобы покрыла всю шею, приложить глиной к области щитовидной железы, концы ткани обернуть вокруг шеи и держать компресс от 30 минут до 1-2 часов. Повторять процедуру ежедневно. Использовать каждый раз для компрессов свежую глину. Благодаря такому лечению уже через 2-3 недели увеличенная щитовидка уменьшится до нормы. Очень хорошо измельчить на терке 50-70 г свежей ярко-красной моркови и сделать с нею такой же компресс, как и с глиной. Прикладывать эти компрессы тоже 2-3 недели. Можно использовать для компрессов свежий домашний творог. Он тоже способствует устранению зоба.

Еще, чтобы его одолеть, советую измельчить сухими и смешать по 60 г околоплодников грецкого ореха и зерен овса, 50 г плодов дурнишника, по 40 г коры дуба и плодов шиповника, по 30 г листьев подорожника, травы душицы и донника, 20 г травы медуницы лекарственной, по 15 г корня валерианы, травы пустырника пятилопастного, цвета каштана и черной бузины, 10 г липового цвета, по 5 г листьев скумпии обыкновенной, корня аира и травы лаванды, залить смесь в термосе 1500 мл кипятка, добавить 400 мл сыворотки, 200 мл молока и 30 г меда, тщательно перемешать, настоять 2 часа, процедить и пить по 50 мл настоя 4 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения — 1-3 месяца.

Можно залить в эмалированной посуде 0,5 л кипятка 2 ст.л. измельченного корня марены красильной, настоять 30 минут, довести до кипения, процедить и пить по 1-2 стакана отвара утром натощак. Постоянно готовить свежий.

Останавливает прогрессирование диффузного токсического зоба растительная настойка. Надо смешать сухими, предварительно измельчив, по 30 г коры дуба, ягод терна и травы зверобоя, 25 г корня девясила, по 20 г плодов дурнишника, цвета конского каштана, травы душицы, пустырника, тысячелистника и фиалки трехцветной, по 15 г корня валерианы, почек тополя черного, цветков календулы, цветков и листьев ландыша майского, травы чабреца, донника и мяты, по 10 г коры ивы белой и почек березы бородавчатой, по 5 г листьев скумпии и корня аира, залить 5 ст.л. смеси в термосе 500 мл 450 спирта, настоять 7 дней, процедить и принимать по 15-40 капель настойки 3 раза в день за 1 час до еды. Курс лечения 1-3 месяца.

Ускоряет лечение любых заболеваний щитовидной железы регулярное втирание в область щитовидки смеси янтарного, оливкового, абрикосового и миндального масел, взятых поровну по объему. На одну процедуру использовать 3-5 капель масляной смеси. Курс лечения — 2 недели.

Неплохо в 1/3 стакана теплой воды, молока или минеральной воды без газа растворить 1 ч.л. падевого меда (мед, источником которого являются сладкие выделения насекомых, паразитирующих на растениях, и медвяная роса — сладкие выделения растений, не связанные с нектарниками), собранного пчелами с хвойных деревьев, и выпить раствор утром натощак. Повторить процедуру вечером перед сном.

Зоб исчезнет, если измельчить сухими и смешать 40 г корня марены красильной, 30 г корня мыльнянки, 25 г цветков с листочками боярышника колючего, 20 г корня солодки, залить вечером 2 ст.л. смеси в эмалированной посуде 2 стаканами воды, довести до кипения, настоять ночь, а утром процедить и пить 2-3 раза в день по стакану настоя за час до еды. Курс лечения — 25-30 дней. Можно смешать сухими по объему, предварительно измельчив, по 1 части корня окопника и лопуха, по 2 части травы пустырника и цветков боярышника колючего, залить 2 ст.л. смеси в эмалированной посуде 0,5 л воды, довести до кипения, проварить 5-6 минут на слабом огне, настоять 2 часа под крышкой, процедить и пить по полстакана отвара 2-3 раза в день за 30-40 минут до еды в течение 25-30 дней. И настой, и отвар постоянно готовить свежие.

Еще советую измельчить и смешать 300 г верхушек сосновой хвои и 100 г зеленой скорлупы грецкого ореха, залить смесь в эмалированной посуде 2 л воды, довести до кипения, проварить 20 минут под крышкой на слабом огне, добавить в отвар 10 свежих измельченных листьев лимонного дерева, по 0,5 кг меда и сахара, проварить еще 10 минут, периодически помешивая, и принимать по 1 ст.л. сиропа 3 раза в день за 20 минут до еды. Хранить его в холодильнике.

Способствуют оздоровлению щитовидной железы растительные сборы. Нужно измельчить сухими и смешать по объему по 4 части слоевища ламинарии сахаристой, травы пустырника пятилопастного и шалфея лекарственного, по 3 части шишек хмеля, корней шиповника коричного, плодов или цветков боярышника кроваво-красного, травы зверобоя, руты душистой и мелиссы лекарственной, по 2 части травы туи западной, цветков календулы и пижмы, 1 часть травы донника, а затем каждый вечер заливать в термосе 2-3 ст.л. смеси 0,5 л кипящей воды, настаивать ночь, а утром процеживать и пить настой теплым равными порциями 3 раза в день за 20-30 минут до еды. Постоянно готовить свежий. Курс лечения — 1,5-2 месяца. Сделать на 7-10 дней перерыв, а затем смешать сухими по объему, предварительно измельчив, по 3 части плодов шиповника коричного, слоевища ламинарии сахаристой, травы зверобоя и сушеницы, по 2 части соплодий хмеля, листьев лесной земляники, собранных в период цветения растения, травы фиалки полевой, донника, мелиссы, полыни обыкновенной и тимьяна ползучего, по 1 части корней валерианы и плодов фенхеля, залить 2 ст.л. смеси в термосе 0,5 л кипящей воды, настоять 6-8 часов, процедить и пить по 2/3 стакана теплого настоя 3 раза в день за 20-30 минут до еды. Ежедневно готовить свежий настой. Употреблять его тоже 1,5-2 месяца, а после семи-, десятидневного перерыва провести курс лечения первым сбором. Так каждые 1,5-2 месяца с перерывами в 7-10 дней и чередовать употребление растительных сборов. Лечиться ими 1,5-2 года. Если наблюдается склонность к поносам, то в каждый сбор добавлять по 2 части плодов ольхи, коры дуба, корневищ кровохлебки и бадана.

Еще, кроме употребления настоев и отваров, надо 500 г натурального меда тщательно перемешать с 3 ст.л. маточного молочка, стаканом перетертого в порошок черного тмина и принимать по 1 ст.л. смеси утром натощак. Каждый раз перед употреблением целебное средство перемешивать. Вечером перед сном обязательно смазывать шею в области щитовидной железы маслом черного тмина.

Все настои и отвары пить не залпом, а дозированно, маленькими глотками, например, дозу в 100 мл нужно принимать по 20 мл в течение 25 минут.

При лечении диффузного токсического зоба есть нужно 4-6 раз в день, тщательно пережевывая пищу. Обязательно придерживаться строгой диеты, употребляя говядину (не телятину!), приготовленную на пару, овощи и фрукты. В течение суток можно выпивать по 200 мл свежевыжатого из белокочанной капусты сока и отвара овсяно-гречишно-пшеничных отрубей, 150 мл сока моркови, 75 мл натурального красного виноградного вина (пить его 3 раза в день по 25 мл), по 50 мл соков свеклы, черной редьки и красного сорта картофеля, съедать 200 г ягод черной смородины или 1 ст.л. приготовленного из них варенья, 150 г гречневой каши, по 100 г ягод черники, черноплодной рябины и земляники, по 50 г отварной морской рыбы, сваренной на пару фасоли, ягод красной рябины и терна (лучше сухих), 4 грецких ореха, 1 ст.л. перетертой в порошок коры дуба и 1 ч.л. порошка яичной скорлупы.

Желаю всем скорейшей победы над зобом.

С уважением — Екатерина Николаевна Фриндак,

Львовская обл.