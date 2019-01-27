ПУСКАЙ РОЖА ПОКИДАЕТ, ИХТИОЗ ПУСТЬ НЕ СМУЩАЕТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться эффективными рецептами лечения рожистого воспаления и ихтиоза.

Способствует избавлению от рожи лопух. Нужно свежий лист растения помыть, просушить, измельчить до кашицы, перемешать со сметаной до густоты мази и регулярно делать с ней на проблемные места компрессы. Можно для устранения рожистого воспаления смешать поровну по объему свежие листья мать-и-мачехи и цветки ромашки аптечной, перемешать смесь с медом до состояния кашицы и смазывать ею пораженные рожей места. Кроме этого, 3 раза в день принимать по 1 ч.л. приготовленного средства. Эффективно перемешать поровну по объему свежую траву тысячелистника и несоленое сливочное масло, а затем смазывать приготовленной мазью проблемные места. Рожа исчезает, если посыпать пораженные участки тела перетертой в порошок белой глиной и завязывать их потом красной тканью.

Ихтиоз — это группа заболеваний кожи, которая характеризуется нарушениями ороговения. При этом кожа становится похожей на рыбью. Чтобы ее очистить, нужно перемешать до консистенции мази 500 мл зверобойного масла (150 г травы зверобоя протомить 2 часа на водяной бане в 0,5 л подсолнечного масла), 50 г прополиса, 250 г домашнего сливочного масла, 100 г живицы сосны, 30 г сухой, перетертой в порошок травы чистотела, 100 г пчелиного воска, 30 г толченого хозяйственного мыла, а затем регулярно обрабатывать приготовленной мазью проблемные места.

С уважением — В.Н.Матюк,

Волынская обл.