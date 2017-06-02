НЕ ТОЛЬКО В ПИЩУ ЕГО УПОТРЕБЛЯЮТ — МАСЛОМ ПОДСОЛНУХА ЗДОРОВЬЕ УКРЕПЛЯЮТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу ознакомить с некоторыми целебными свойствами подсолнечного масла.

Его с успехом применяют для усмирения ангины, бронхита и устранения боли в горле. С этой целью 1 ст.л. масла набирают в рот и в течение 15 минут медленно его рассасывают (ни в коем случае не глотать!), а потом тут же выплевывают. Проводят процедуры 2-3 раза в день до выздоровления.

Золотухой (скрофулёзом) раньше болел почти каждый ребенок, а иногда и взрослые. Не обошла эта болезнь стороной и меня, причем золотуха проявилась в очень тяжелой форме. Золотистыми зудящими корочками была покрыта вся голова, много их образовалось у меня за ушами и на лице. Чтобы одолеть недуг, мне полностью состригли волосы, затем мама растворяла в теплой воде немного керосина и ополаскивала мне этим раствором голову. После высыхания смазывала проблемные места подсолнечным маслом. И так 2 раза в неделю. Вскоре от золотухи и следа не осталось.

Поскольку все хотят долго быть молодыми и красивыми, советую использовать для омоложения подсолнечное масло. Его и оливковое масло нужно ежедневно употреблять по 2-3 ст.л., добавляя эти масла в салаты, соленья и каши. Можно просто обмакнуть в масло кусочек хлеба и съесть его. Такое нехитрое лакомство не только останавливает старение, но и предупреждает развитие атеросклероза, улучшает аппетит и укрепляет иммунитет.

Чтобы устранить воспаление дёсен и избавиться от неприятного запаха изо рта, нужно в 2 ст.л. подсолнечного масла растворить 1 ч.л. морской соли и 3 раза в день после еды и обязательно на ночь в течение 5 минут полоскать раствором рот. Каждый раз готовить свежий.

Тем, кто страдает от пяточной шпоры, тоже поможет масло подсолнуха. Надо в 1 ст.л. масла растворить немного нашатырного спирта, пропитать раствором ватный тампон, приложить его к болезненному месту, утеплить, зафиксировать повязкой и оставить на 30 минут. Достаточно нескольких таких компрессов, чтобы навсегда забыть о шпоре.

Быстрому заживлению ссадин и небольших ран тоже способствует подсолнечное масло. Нужно разогреть на слабом огне 30 г масла, по 20 г пчелиного воска, довести смесь, постоянно помешивая деревянной палочкой, до однородного состояния, охладить и нанести мазь на проблемное место. Зафиксировать повязкой. Вскоре рана заживет. Хранить мазь в холодильнике.

С уважением — Надежда Степановна Швец,

г. Запорожье