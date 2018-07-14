МАСЛО ПЛЮС КОМПОНЕНТЫ РАЗЛИЧНЫЕ — ПРЕКРАСНЫЕ СРЕДСТВА, ОТЛИЧНЫЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Основой целебных средств, которые предлагаю, является растительное масло.

Ломкость ногтей прекратится, если смешать 10-15 капель сока лимона, соду на кончике ножа, по 1 ч.л. растительного масла, меда и в течение 10 минут втирать смесь в ногти. Выполнять процедуру 2 раза в неделю.

Для устранения насморка нужно залить стаканом растительного масла 30 г сухих измельченных лавровых листьев, настоять 5 дней в темном месте, процедить и несколько раз в день закапывать в каждую ноздрю по капле приготовленного средства.

Веснушки исчезнут, если залить 0,5 л растительного масла 100 г измельченных косточек вишни, выдержать 2 недели в темном месте, процедить и регулярно наносить масло ватным тампоном на тело. Через 10-20 минут смывать салфеткой, смоченной в теплой воде.

С уважением — В.А.Иванов,

г. Гайсин