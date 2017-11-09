ЧТОБЫ ОТ ШПОРЫ НЕ СТРАДАТЬ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ХОЧУ ПОДСКАЗАТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Так как многие люди страдают от пяточной шпоры, хочу подсказать, как от нее избавиться.

Поможет справиться со шпорой чайный гриб. Сначала ноги нужно хорошо распарить в горячем слабой концентрации содовом растворе, а затем приложить к болезненному месту в виде компресса кусочек чайного гриба или смоченную в его настое марлю. Менять компресс каждые 4-5 часов. Вскоре шпора перестанет беспокоить. Можно измельчить половину головки чеснока и делать каждые 3-4 часа компрессы с чесночной кашицей. При жжении процедуру прекратить. Обязательно регулярно массировать стопы и голени.

С уважением — Владимир Федорович Бабийчук,

Хмельницкая обл.