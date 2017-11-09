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ЧТОБЫ ОТ ШПОРЫ НЕ СТРАДАТЬ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ХОЧУ ПОДСКАЗАТЬ

09 Nov 2017  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Так как многие люди страдают от пяточной шпоры, хочу подсказать, как от нее избавиться.

Поможет справиться со шпорой чайный гриб. Сначала ноги нужно хорошо распарить в горячем слабой концентрации содовом растворе, а затем приложить к болезненному месту в виде компресса кусочек чайного гриба или смоченную в его настое марлю. Менять компресс каждые 4-5 часов. Вскоре шпора перестанет беспокоить. Можно измельчить половину головки чеснока и делать каждые 3-4 часа компрессы с чесночной кашицей. При жжении процедуру прекратить. Обязательно регулярно массировать стопы и голени.

 

С уважением — Владимир Федорович Бабийчук,
Хмельницкая обл.
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