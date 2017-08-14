ПОДДАЁТСЯ ЛЕЧЕНИЮ ПСОРИАЗ. ЭТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ — МОЙ РАССКАЗ

Здравствуй, «Бабушка»!

Так как многие страдают от псориаза, хочу рассказать, как в свое время я одолела эту болезнь.

Сейчас мне 76 лет, а заболела я в 1949 году, когда мне исполнилось 9 лет. В то время наша семья жила на Урале, под Челябинском, куда нас в 1942 году эвакуировали с Украины.

Моя сестра, студентка Челябинского мединститута, встречалась с сыном соседа, и вот так случилось, что она от него забеременела, а жениться на ней парень отказывался. В те годы это считалось большим позором, а для нашей семьи и того хуже, так как наш отец работал директором шахты и был человеком известным.

Несмотря на то, что я была малолетним ребенком, на всю жизнь запомнила страшную сцену, разыгравшуюся в нашем доме после того, как сестра за ужином сообщила, что беременна, а Николай, так звали сына соседа, не хочет на ней жениться. После разыгравшейся неприятной сцены сестра выскочила из-за стола с криком «Я повешусь!» и побежала в сарай, мать бросилась следом за ней, а отец рухнул на пол без сознания.

В общем, после этого он попал в больницу с инфарктом, мать от нервного потрясения полностью облысела, а я вдруг с головы до ног покрылась слоем серебристых блестящих чешуек.

Перепуганная моим состоянием мама тут же повела меня к дерматологу. Он меня осмотрел, сказал маме, что вследствие перенесенного стресса у меня возник псориаз, и если мама хочет, чтобы последствия болезни были минимальными, надо забрать меня из школы, постараться лет в 15 выдать замуж и убедить меня завести побольше детей. По словам врача, при таком образе жизни псориаз исчезнет. Выслушав его наставления, мать по возвращении домой целый день прорыдала. Ведь как же это дочь директора шахты вырастет безграмотной дурой?! Да еще и замуж отдать ее почти ребенком! Как все это пережить? Да и где гарантия, что при таких условиях болезнь отступит?!

Когда вечером из института пришла сестра, мама рассказала ей, какое будущее меня ждет, и тогда сестра предложила отвезти меня в Челябинск, в институт, в котором она училась, чтобы меня осмотрела эвакуированная из Днепропетровского мединститута известный дерматолог, доктор наук Бурздорф.

А так как попасть к ней на прием было сложно, сестра предложила показать меня на занятиях, чтобы на моем примере продемонстрировать интересный случай проявления псориаза. И действительно, этот фокус удался. Профессор меня осмотрела, подтвердила диагноз, установленный ранее врачом, но лечение назначила совсем другое.

Она порекомендовала купить в аптеке серно-дегтярную мазь и каждый вечер перед сном втирать ее в кожу, покрытую бляшками, а утром устранять отставшие бляшки и купать меня.

Мама чуть ли не целую школьную четверть занималась моим лечением. Вечерами она втирала в мое тело мазь, заворачивала меня в старую простыню и укладывала в постель. Утром будила пораньше, счесывала расческой отслоившиеся бляшки, купала в корыте и отправляла в школу. После школы я обязательно гуляла на улице, затем ела, делала уроки, а потом мама начинала втирать мне в кожу мазь. И так дней сорок, а то и больше подряд. Как только у мамы хватало на все это терпения?! Но ее усилия оказались не напрасными — мое тело очистилось от псориаза!

Не вспоминала я о нем до десятого класса, а потом начались тревоги, волнения, связанные с окончанием школы, первой любовью, и псориаз вновь о себе напомнил корочками под волосами и несколькими бляшками на теле. Недолго думая, я снова применила для устранения болезни испытанное ранее лечение, а летом мама повезла меня к морю. Отдыхая возле моря, я вдруг заметила, что моя болезнь не любит солнечных лучей, воздушных ванн и купания в воде, причем не обязательно морской. Тогда я стала чаще бывать на воздухе, носить летом открытый купальник, чаще плескаться в воде, и псориаз наконец-то покинул меня навсегда.

А вот о серно-дегтярной мази, которая помогла исцелиться, недавно пришлось вспомнить снова. Оказалось, что один мой знакомый долгие годы страдает от псориаза и никакие дорогие мази ему не помогают. Вот я и предложила знакомому попробовать пролечиться этой мазью. Он согласился, стал ею мазаться, и псориаз вскоре его оставил. В аптеках серно-дегтярная мазь продается свободно, поэтому покупайте ее, пользуйтесь, и псориатические бляшки полностью сойдут с вашего тела.

С уважением — Е.Л.Шевкопляс,

Луганская обл.