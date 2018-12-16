МОИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ СЛЕДУЙТЕ СМЕЛО, И ОЧИСТИТСЯ ОТ ПСОРИАЗА ТЕЛО

Здравствуй, «Бабушка»!

Предлагаю действенную, проверенную годами практики, методику лечения псориаза.

И первое, что нужно сделать, — это очистить кишечник и желчные пути. Особенно это рекомендовано тем, кто долгое время использовал при лечении кварц. Итак, надо залить 3 л кипятка стакан семян льна, выдержать 2 часа на кипящей водяной бане, подождать, пока настой остынет до 38-400С, и пить его, независимо от еды, по 1 л в день. Кроме этого, надо залить стаканом кипящей воды 1 ст.л. сухого измельченного на терке березового гриба чаги, настоять 10 минут, добавить щепотку пищевой соды, выдержать еще 10 минут, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Употреблять настои, ежедневно готовя свежие, в течение 2-3 недель.

Теперь переходим к непосредственному лечению псориаза. Для этого вам понадобятся настойка прополиса, прополисная мазь и сок чистотела.

Чтобы приготовить прополисную мазь, надо 30 г измельченного прополиса залить 200 г растительного масла и выдержать на кипящей водяной бане, постоянно помешивая, до образования однородной массы. После этого снять с плиты и перемешать до загустения. Мазь готова. Ее эффективность повысится, если в нее добавить немного «Ретинола» (витамина А).

Для приготовления настойки 10 г очищенного прополиса заливают 100 мл 960 спирта и настаивают 2 недели в темном месте, периодически взбалтывая.

Сок чистотела готовится из растения, собранного в начале цветения. Очищаем его от грязи, желтых листьев, обрезаем корни и пропускаем через мясорубку. Выжимаем из полученной массы через марлю сок, сливаем его в пластиковую бутылку и закрываем ее не до упора крышкой. Ставим бутылку в темный шкаф. Через 2-3 дня должен появиться из-под крышки тихий шипящий звук — это значит, что процесс ферментации пошел. Когда сок станет прозрачным, сцеживаем его с осадка с помощью чистого катетера от капельницы в бутылку из темного стекла и оставляем на хранение без доступа света в темном прохладном месте (не в холодильнике!). Такой сок хранится несколько лет.

Налив его на ладонь, втираем сок в пораженную псориазом кожу в течение 20-25 минут. Потом позволяем натертому месту 5 минут подсохнуть и снова 20-25 минут втираем сок. Повторить процедуру 5 раз, не забывая каждый раз после втирания сока позволять коже 5 минут подсыхать. Через 10-15 минут после последнего втирания тщательно промыть кожу водой и подождать, пока она полностью высохнет. Затем проблемный участок протираем ватным тампоном, смоченным в настойке прополиса, накладываем на него салфетку с прополисной мазью и фикисруем ее бинтом. Меняем компресс несколько раз в день.

Кроме этого, заливаем стаканом кипятка 10 г измельченной травы череды, выдерживаем 30 минут на кипящей водяной бане, настаиваем 10 минут, процеживаем, доводим объем настоя кипяченой водой до 200 мл и принимаем его по 2-3 ст.л. 3 раза в день за 30 минут до еды.

Во время лечения необходимо отдавать предпочтение молочно-растительной пище, резко ограничив употребление животных жиров, сахара, картофеля и белого хлеба. Любые алкогольные напитки и курение категорически запрещены.

Еще успех выздоровления во многом зависит от эмоционального настроения больного и моральной поддержки его близкими людьми.

С уважением — М.В.Циника, Молдова