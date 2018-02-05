СОЛЕВЫЕ НАКЛАДКИ, БОЛИГОЛОВ — ПАНАЦЕЯ ДЛЯ МУЖИКОВ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу ознакомить мужчин с эффективным методом лечения такого неприятного заболевания, как аденома предстательной железы.

Обычно для удаления аденомы официальная медицина предлагает хирургическое вмешательство, но от этой доброкачественной опухоли можно избавиться и с помощью болиголова. Сразу хочу предупредить: болиголов ядовит, поэтому при лечении нужно строго придерживаться рекомендованных доз. Пить его настойку и одновременно спринцеваться ею нельзя. При лечении аденомы — только спринцеваться.

Прежде чем вводить настойку в прямую кишку, необходимо уточнить, какая методика вам подходит.

Для проведения процедуры отмеряют шприцом нужную порцию холодной воды, выпускают ее в стакан, растворяют в воде необходимое количество капель болиголова, затем раствор втягивают шприцом без иглы или спринцовкой №1 и вводят в прямую кишку, смазав предварительно наконечник шприца или спринцовки вазелином или питательным кремом.

Методика №1 предназначена для мужчин с нормальным состоянием здоровья. Настойку болиголова им нужно вводить раз в сутки, начиная с одной капли и, ежедневно добавляя по капле, довести дозу до 40 капель. Затем, уменьшая каждый день по капле, вновь возвратиться к дозе в 1 каплю. Растворять каждый раз настойку в 20-50 мл воды.

Методика № 2 предназначена для ослабленных больных. К этой категории относятся инва­лиды I и II группы, люди, перенесшие операции, инфаркт миокарда или инсульт, соблюдающие постельный режим, а также те, кто страдает от болезней сердца, почек и других внутренних органов.

Ослабленным больным проводить лечение настойкой болиголова тоже один раз в день, но от 1 капли до 15-18, ежедневно наращивая дозу по капле. Затем месяц придерживаться дозы в 15-18 капель, а потом постепенно вновь возвратиться до 1 капли за раз. После этого снова постепенно поднимаются до своей приемлемой дозы и продолжают таким количеством настойки спринцеваться до выздоровления.

Во время лечения настойкой болиголова необходимо строго следить за состоянием своего здоровья. Если появятся головокружение, тошнота, слабость, учащенное сердцебиение, повышение температуры тела или другие отклонения от нормы, немедленно прекратите повышение дозы и начните снижать ее до одной капли.

Эффективность лечения аденомы простаты повышается, если поочередно со спринцеванием настойкой болиголова применять солевые накладки.

Надо 2 ч.л. мелкой кухонной соли тщательно растворить в стакане горячей воды, смочить в растворе ситцевую ткань, сложенную в 4 слоя, или широкий бинт размером 12х12 см, сложенный в 8 слоев, слегка отжать и наложить накладку на предварительно выстриженную и вымытую область лобка. Зафиксировать без накладывания компрессной бумаги и полиэтилена повязкой и оставить на 10-15 часов. После этого накладку выбросить, а лобок помыть.

Если у вас больное сердце, солевые накладки нужно делать через день.

После проведенного курса лечения обязательно провериться на УЗИ. Если аденома еще полностью не уничтожена, лечебный курс повторить.

С уважением — Николай Романович Набок,

Харьковская обл.