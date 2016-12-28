ПОДРОБНО УЗНАТЬ ИЗВОЛЬ, КАК АДЕНОМУ УСТРАНЯЕТ СОЛЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу предложить мужчинам простой, но эффективный метод лечения аденомы предстательной железы.

Так как клетки этой доброкачественной опухоли отличаются от нормальных клеток высокой агрессивностью, быстро делятся и размножаются, используя для этого все доступные питательные вещества, в том числе и ткани больного, им необходим быстрый обмен веществ, а он возможен лишь при достаточном количестве воды. Вот и надо вытянуть ее из опухолевых клеток, заставив их таким образом погибнуть. Помогут в этом солевые накладки. Нужно растворить в стакане горячей воды 2 ч.л. каменной соли, смочить в растворе сложенную в четыре слоя ситцевую ткань, отжать ее и наложить на лобок, с которого предварительно удалить волосы. Зафиксировать повязкой (полиэтиленом или компрессной бумагой не накрывать!) и оставить на 10-15 часов. И так ежедневно, а сердечникам — через день. Тело после каждого снятия примочки тщательно вымывать, а использованную ткань выбрасывать. После 10-12 процедур вы забудете об аденоме простаты.

Параллельно с солевыми накладками надо принимать настойку болиголова или аконита.

С уважением — Н.Р.Набок,

Харьковская обл.