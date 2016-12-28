www.babushka.ua » Андрология » простатит, аденома простаты » ПОДРОБНО УЗНАТЬ ИЗВОЛЬ, КАК АДЕНОМУ УСТРАНЯЕТ СОЛЬ
Народная медицина
Мы на facebook

О ГАЗЕТЕ
Наши издания
Контакты
О САЙТЕ
Реклама на сайте
Дисклаймер
Обратная связь
Ссылки
Реклама:
﻿

ПОДРОБНО УЗНАТЬ ИЗВОЛЬ, КАК АДЕНОМУ УСТРАНЯЕТ СОЛЬ

28 Dec 2016  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу предложить мужчинам простой, но эффективный метод лечения аденомы предстательной железы.

Так как клетки этой доброкачественной опухоли отличаются от нормальных клеток высокой агрессивностью, быстро  делятся и размножаются, используя для этого все доступные питательные вещества, в том числе и ткани больного, им необходим быстрый обмен веществ, а он возможен лишь при достаточном количестве воды. Вот и надо вытянуть ее из опухолевых клеток, заставив их таким образом погибнуть. Помогут в этом солевые накладки. Нужно растворить в стакане горячей воды 2 ч.л. каменной соли, смочить в растворе сложенную в четыре слоя ситцевую ткань, отжать ее и наложить на лобок, с которого предварительно удалить волосы. Зафиксировать повязкой (полиэтиленом или компрессной бумагой не накрывать!) и оставить на 10-15 часов. И так ежедневно, а сердечникам — через день. Тело после каждого снятия примочки тщательно вымывать, а использованную ткань выбрасывать. После 10-12 процедур вы забудете об аденоме простаты.

Параллельно с солевыми накладками надо принимать настойку болиголова или аконита.

С уважением — Н.Р.Набок,
Харьковская обл.
Реклама на сайте:
 
28 Dec 2016
Свежие поступления:

Последние комментарии:
Работает на Disqus
Реклама:
 
Подписаться на рассылку

Введите свой email:
Наша кнопка:

Поставьте на нас ссылку!
В начало сайтаКонтактная информацияОбратная связь Copyright © Редакция газеты „Бабушка” 2004-2016
Предупреждаем: прежде чем воспользоваться рецептом, посоветуйтесь с врачом | Условия использования сайта
Web сторона - создание и техническая поддержка сайтов
сторона 		перенос и создание сайтов на Drupal— студия Web сторона