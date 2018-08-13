О ТОМ, КАК ЛЯМБЛИИ ИЗГНАТЬ, ОТ АДЕНОМЫ НЕ СТРАДАТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Предлагаю эффективные рецепты лечения аденомы и лямблиоза.

Аденому простаты одолеет лещина. Надо 1 ст.л. высушенной измельченной коры кустарника залить 200 мл кипятка, настоять 30 минут, процедить и принимать по 1-2 ст.л. настоя 2-3 раза в день через час после еды. Полезен настой, приготовленный из майских листьев лещины. Их нужно срывать до восхода солнца и до образования орешков, а потом насушить в таком количестве, чтобы хватило до нового сбора. Пить настой листьев ежемесячно в течение 3 дней. Надо 1 ч.л. измельченного сырья залить 250 мл кипятка, настоять до охлаждения, процедить и выпить приготовленное средство. Готовить и пить его утром натощак и вечером за 1 час до сна.

Для изгнания лямблий нужно смешать 20 г корня хрена, на­тер­того на терке, измельченный зуб­чик чеснока, залить смесь 0,5 л 400 спирта, настоять 10 дней, а за­тем принимать по 1 ч.л. настойки, растворяя ее в 50 мл воды, 2-3 раза в день перед едой. Курс ле­чения — 1 месяц. Можно залить 250 мл воды 1 ст.л. измельченной коры рябины, довести до кипения, проварить 10 минут на слабом огне, настоять 20 минут, процедить и пить по 100 мл отвара утром натощак. Потом 20-30 минут полежать на правом боку.

С уважением — Л.С.Куценко,

г. Кривой Рог