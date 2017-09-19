НЕ ВСЕГДА К ОПЕРАЦИИ НУЖНО ПРИБЕГАТЬ, БЕЗ НЕЁ ВОЗМОЖНО АДЕНОМУ УБРАТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу ознакомить мужчин с таким неприятным заболеванием, как аденома, и эффективными средствами ее устранения.

Аденома предстательной железы — это доброкачественная опухоль, при которой опухолевая ткань разрастается в окружности начальной части мочеиспускательного канала и вызывает сдавливание выходного отдела мочевого пузыря, затрудняя мочеиспускание, что нередко приводит к острой задержке мочи. Мочевой пузырь при этом полностью не опорожняется, вынуждая к частым ночным походам в туалет. Обычно для удаления аденомы официальная медицина предлагает хирургическое вмешательство, но ведь от этой доброкачественной опухоли можно избавиться и с помощью болиголова крапчатого.

Существует две схемы применения этого растения: для пациентов с нормальным состоянием здоровья и для ослабленных больных.

К категории ослабленных относятся инва­лиды I и II группы, люди, перенесшие операции, инфаркт миокарда или инсульт, соблюдающие постельный режим, а также те, кто страдает от болезней сердца, почек и других внутренних органов.

Во время проведения лечения нужно помнить, что болиголов ядовит, и, пользуясь его настойкой, внимательно прислушиваться к своему самочувствию — если есть хоть малейшие отклонения от нормы, тут же прекратить повышение дозы и начать постепенное ее снижение до одной капли.

Прием настойки болиголова и спринцевание ею не ослабленным мужчинам проводить один раз в день, растворяя настойку в 30-50 мл воды. Начинать с 1 капли и, ежедневно добавляя по капле, довести дозу до 40 капель, а затем, уменьшая каждый день по капле, вновь возвратиться к дозе в 1 каплю.

Ослабленным больным проводить лечение настойкой тоже один раз в день, но от 1 капли до 16, ежедневно наращивая дозу по капле. Затем месяц придерживаться дозы в 16 капель, а потом постепенно вновь возвратиться до 1 капли за раз.

После проведенного курса лечения обязательно провериться на УЗИ. Если аденома еще полностью не уничтожена, лечебный курс повторить.

Спринцевания проводят в прямую кишку спринцовкой №1. Растворять настойку в кипяченой воде, охлажденной до температуры тела.

С уважением — Николай Романович Набок,

Харьковская обл.