КАЖДЫЙ МУЖЧИНА ОБЯЗАН ЗНАТЬ, ЧТО ПРИ ПРОСТАТИТЕ ПРЕДПРИНЯТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Так как в последнее время от хронического простатита страдает все больше мужчин, считаю, что каждый представитель сильного пола должен знать, какие меры нужно предпринять, чтобы остановить развитие этого неприятного заболевания.

Лечение хронического простатита должно быть комплексным, учитывающим индивидуальность больного.

Способствуют устранению воспаления, уменьшению боли в области промежности, в яичках и избавляют от частых позывов к мочеиспусканию микроклизмы с ромашковым настоем. Надо 15-20 г цветков ромашки залить 120 мл кипящей воды, настоять 2-3 часа, процедить, подогреть настой до 38-400С и ввести при помощи спринцовки в прямую кишку. Лучше выполнять процедуру на ночь, непосредственно перед сном. Но при частом применении ромашковых микроклизм организм привыкает к ним, и они перестают помогать. В этом случае необходимо заменить ромашку на листья шалфея (10-15 г на 120 мл кипящей воды) и делать микроклизмы с горячим настоем этого растения. Эффективно также применять с этой целью настой листьев тысячелистника (5-8 г на 120 мл кипящей воды). Чтобы не спровоцировать раздражение слизистой оболочки прямой кишки, микроклизмы нужно делать через день.

Хронический простатит, особенно во время обострения, сопровождается воспалением шейки мочевого пузыря, семенных пузырьков и мочеточника. Остановить воспалительный процесс поможет отвар, приготовленный из смеси травы хвоща полевого и цветков ромашки, взятых по 10 г. Смесь заливают 300 мл воды, доводят до кипения, варят 5 минут на слабом огне, процеживают и пьют по 100 мл горячего отвара 3 раза в день за 15-20 минут до еды в течение 30 дней. Очень хорошо измельчить и смешать поровну по объему траву живокости полевой и васильков, залить 100 г смеси в термосе 1 л кипятка, настоять 8-12 часов, процедить и пить по 100 мл горячего настоя 3-4 раза в день после еды. При воспалении мочеточника, кроме упомянутых выше настоев, надо принимать экстракт горца змеиного (раковых шеек). Надо 15 г измельченного корня залить 200 мл воды, выдержать на слабом огне до выпаривания половины жидкости, процедить и принимать по 20-30 капель 3 раза в день после еды. Курс лечения — 15-20 дней, после 2 недель перерыва повторить.

Хронические простатит и уретрит очень хорошо лечатся 20% настойкой почек тополя черного и свечами собственного приготовления. Настойку следует принимать по 10-15 капель 3 раза в день перед едой, а на ночь, кроме этого, вводить в анус по одной свече. Чтобы изготовить свечи, надо измельчить и смешать по 1 ст.л. цветков льна, почек тополя черного, травы горца перечного и окопника, залить смесь стаканом растопленного свиного внутреннего жира, выдержать 12 часов на очень медленном огне, настоять, укутав, несколько часов, потом подогреть, процедить и наделать свечей размером с мизинец.

Если с простатитом не бороться, довольно часто это приводит к развитию аденомы предстательной железы. Ее лечить сложнее и длительней, но все же остановить образование аденоматозных узлов в самом начале можно. Советую применять с этой целью вод­ный экстракт конского каштана. Надо 40 г высушенной коричневой кожицы спелых каштановых плодов залить 600 мл кипятка, настоять 12 часов, выдержать настой на слабом огне до выпаривания 400 мл жидкости, процедить и принимать по 30-40 капель 3 раза в день после еды.

Всего доброго, мужчины, не болейте.

С уважением — Виктория Викторовна Саницкая,

г. Полтава