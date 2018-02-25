О ЯЗВЕ ТРОФИЧЕСКОЙ РАЗГОВОР ПОВЕДУ, ПРИМЕРЫ ЛЕЧЕНИЯ РАН ПРИВЕДУ

Здравствуй, «Бабушка»!

Так как много людей, особенно преклонного возраста, страдает от трофических язв, хочу привести примеры лечения этой напасти мною и моими близкими. Но, прежде чем предложить рецепты, хочу предупредить, что целительством я не занимаюсь, поэтому приезжать ко мне не стоит. Не тратьте попусту время и деньги, а лучше, если кому что-то будет непонятно, напишите мне, обязательно вкладывая конверт для ответа, и я письменно вам все разъясню.

Еще нужно помнить, что большую роль в успехе лечения играют возраст и то, как протекает болезнь и сколько она длится. Кроме этого, большое значение имеет правильно поставленный диагноз. Например, однажды, когда я, будучи еще студенткой, проходила в больнице практику, к нам в отделение поступила пожилая женщина с обширной язвой на ноге. Лечили ее долго, но положительного результата от этого не было, поэтому бабушку решили выписать. И вдруг через несколько дней после этого она внезапно вошла в ординаторскую и положила на стол на клочке бумаги кусочек мягкого нёба, который вылетел у нее изо рта, когда она закашлялась. Исследовав его в лаборатории, медики определили, что женщина более 30 лет, не догадываясь об этом, болеет сифилисом и язвы у нее на ноге были не трофические, а сифилитические. После курса соответственного лечения они зажили. Так что, еще раз напомню, обязательно перед началом лечения трофической язвы убедитесь в правильности диагноза.

Чем старше человек, тем труднее проходит заживление даже простых ран, поэтому с возрастом надо беречь себя от травм, которые тоже могут спровоцировать возникновение трофической язвы. Бывают еще и стрессовые язвы, поводом к развитию которых служат сильные, обычно отрицательные, эмоции. Иногда открываются язвы туберкулезного характера.

Как-то я поехала в гости к родственникам и сразу же при встрече обратила внимание на голень правой ноги у моей тети. Промокшая повязка на ней говорила о трофической язве. Тут же спросила тетю:

— Сколько лет у вас не заживает язва?

В ответ услышала:

— Десять.

И тогда я решила заняться ее лечением. Прежде всего ежедневно промывала раны раствором марганцовки малинового цвета. Наливала его теплым в пол-литровую банку, и тетя поливала им язву. Кроме этого, 2-3 раза в неделю промывали ей раны 0,1% аптечным раствором «Риванола» и засыпали язвы сделанной в аптеке по рецепту врача присыпкой. Вот этот рецепт:

Rp: tab Prednisoloni 0,005-№10

Bismuthi subnitrici 6,0

Norsulfasoli 6,0

Protargoli 2,0

MDS Присыпка

В рецепте указана двойная доза. В связи с тем, что лечение длительное, а присыпки мало, приходится брать ее несколько раз. Присыпка не так дорога, если брать ее в таком объеме. В каждом областном центре есть аптеки, где по рецептам изготавливают лекарства. Если же вы сельский житель, поедьте и закажите сразу несколько доз, а также приобретите 0,5 л «Риванола». Хранить его нужно в холодильнике, обернув темной бумагой, а приготовленную в аптеке присыпку — в сухом прохладном месте.

Еще я сварила 10 куриных яиц с белой скор­лу­пой, затем скорлупу подсушила на крышке кастрюли, в которой варился суп, и перетерла в порошок. Ежедневно тетя принимала его по 1 ч.л. с небольшой горкой один раз в сутки пос­ле еды утром или в обед. И так до окончания порошка. Это нужно для того, чтобы пополнить в организме каль­ций, ведь при его недостатке плохо за­живают раны. Можно еще купить «Глюконат кальция» по 0,5 мг и принимать его по 1 таблетке 3 раза в день не менее 2-3 недель.

Принимать порошок из яичной скорлупы полезно всем. Мы всей семьей периодически его употребляем. В результате судороги, жжение подошв, миозит (воспалительное поражение скелетной мускулатуры), мышечная и суставная боль перестали беспокоить, прекратились выпадение волос и ломкость ногтей, исчезли трещины на пятках, заусеницы и сухие мозоли.

Но возвратимся к лечению тети. Кроме описанных выше средств, она для укрепления сосудов принимала, согласно инструкции, аптечные таблетки «Троксевазин». После нескольких дней такого усиленного лечения трофическая язва начала затягиваться, а вскоре полностью зажила. Так тетя и вылечилась. Страдающим сахарным диабетом, кроме всего описанного выше, необходимо еще орошать раны инсулином. При выраженном тромбофлебите обязательно провести месячный курс лечения «Троксевазином» в капсулах. Сделать на 30 дней перерыв, а затем повторить.

Лечение трофической язвы длительное, до 2,5-3 месяцев, но оно окупится сторицей, если вы проявите упорство и терпение. У многих болезнь запущенная, да и возраст играет роль. Поэтому не спешите, лечитесь и верьте, что язвы скоро заживут.

Тем, кто будет применять в лечении описанный выше метод, надо знать, что рану каждый раз следует промывать, удалив корки, до полного очищения и от присыпки, и от гноя марганцовкой. После этого просушить и вновь припудрить ровным слоем, а не кучей, присыпкой. А чтобы слой получался ровным, емкость с присыпкой надо обвязать сверху одним слоем марли и через нее, как через сито, припудривать язву. После применения присыпки подержать рану открытой, а потом наложить повязку. Ни в коем случае не покрывать рану целлофаном. Если рана обильно подмокает, положите ваты и обыкновенную бумагу, но не клеенку и не целлофан. Рана должна дышать. Появление жгучей боли после перевязки — сигнал о том, что рана плохо промыта и засорена присыпкой, что провоцирует образование темной корки и скопление гноя под ней. Можно использовать для промываний содовый раствор. Для этого в стакан только что вскипевшей воды нужно засыпать 1 ч.л. пищевой соды, размешать (раствор должен пениться) и остудить до умеренно горячей температуры. Затем, набрав раствор в двадцатикубовый шприц, под напором промывать им раны. Лить небольшими порциями. При этом в ране должно быть ощущение горячего. Затем дать ей подсохнуть, присыпать тонким слоем присыпки и завязать. Периодически после промывания делать подживление тканей соком алоэ или каланхоэ, можно использовать морковный сок или сок картофеля. Каждый раз готовить свежий сок непосредственно перед употреблением. Их применение чередовать.

Можно прикладывать к язвам 4 раза в день листья подорожника, хорошо промытые кипяченой водой, а зимой использовать в виде примочек сок подорожника, который можно купить в аптеке, или 1-2 раза в день в течение 2-3 недель делать повязки с истолченными в порошок сухими листьями растения. Хорошо при гнойных язвах прикладывать к больному месту кусочек чайного гриба. Прикрывать его сверху ватой, марлей, компрессной бумагой, но ни в коем случае не целлофаном или полиэтиленом. И так 7 дней.

При глубоких язвах рекомендуется 1-2 раза в день прикладывать жженую кору ясеня. Помогает заживлению обкладывание ран на ночь свежими листьями сирени. Способствует этому и ежедневный прием 3 раза в день по 1 ч.л. свежевыжатого сока тысячелистника. Можно добавить по вкусу мед. Принимать 3 недели.

Можно пить настой вербены. Залить в термосе стаканом кипятка 15 г (примерно 1 ст.л.) измельченных листьев растения, настоять 2-3 часа, процедить и выпить глотками за сутки. Ежедневно готовить свежий настой. Вместо настоя можно принимать 3 раза в день в течение двух недель по 20-25 капель аптечной настойки вербены. После этого перейти на прием «Эскузана».

Трофические язвы быстрее заживут, если еще ежедневно в течение 10 дней принимать утром натощак по 0,2 г мумие. Желательно хотя бы раз в день смазывать поверхность язвы 10% раствором мумие (10 г растворить в 100 мл холодной кипяченой воды). Мумие должно быть качественным: при снятии оболочки оно как бы тает на пальцах, если мумие твердое — это подделка. Раствор его имеет цвет крепкого чая без осадка.

Для заживления трофических язв, долго не заживающих ран, свищей можно применять мазь собственного приготовления. Надо смешать на кипящей водяной бане до получения однородной массы, постоянно помешивая, 100 г еловой живицы, 50 г свиного внутреннего жира и 5 г пчелиного воска, затем промыть проблемное место известковой водой (1 ст.л. негашеной извести растворить в 1 л воды) и наложить на него повязку с мазью. Менять ее 1-2 раза в сутки.

Хорошо помогают ванны с черной смородиной и мазь, приготовленная из нее. Чтобы приготовить отвар для ванны, надо 1 кг смородиновых веток залить 10 л воды, довести до кипения, проварить 30 минут, настоять 1 час и процедить. Перед сном подогреть до 400С и 20-40 минут подержать в отваре проблемное место. Мазь готовят из смеси 1 ч.л. сухих, перетертых в порошок веток черной смородины и 100 г домашнего сливочного масла. Выдерживают смесь, постоянно помешивая, 15 минут на кипящей водяной бане, а после остывания втирают мазь на ночь круговыми движениями по часовой стрелке спокойно, не слишком глубоко, в болезненные места. На конечностях втирание проводить осторожно, начиная снизу, постепенно поднимаясь вверх.

Вот так, применяя описанное выше комплексное лечение, можно справиться с любой трофической язвой.

Теперь хочу немного уделить внимания чистотелу — исключительно полезному растению. В момент его цветения заготовьте подальше от дорог, на второй день после дождя, надземные стебли чистотела, помойте их в проточной воде и развесьте для просыхания. После этого пропустите через мясорубку, оставьте на 2-3 часа, потом процедите полученную масу через капроновый чулок, жмых отожмите и слейте сок в стеклянную банку. Позвольте ему 8-10 часов настояться, накрыв горлышко банки марлевой салфеткой (ни в коем случае не крышкой!), затем слейте отстоявшийся сок с осадка и оставьте на 6-7 дней при комнатной температуре для брожения. Готовый сок хранить в банке, закрытой капроновой крышкой.

Я ежегодно весной и осенью провожу им чистку всего организма. Для этого смешиваю по 60 мл чистотелового сока и медицинского спирта, 60 г цветочного меда и принимаю приготовленное лекарство по 1 дес.л. (можно по 1 ст.л.) во время еды или сразу после нее. Храню смесь в холодильнике. Каждый раз перед употреблением хорошо взбалтываю. Прежде чем выпить лекарство, обязательно нужно выдохнуть воздух. Выпить, строго придерживаясь дозировки, всю приготовленную порцию. Уже через несколько дней вы почувствуете значительное улучшение состояния здоровья. Интересно, что даже грипп и простуда проходят после нескольких употреблений этого лекарства.

В конце статьи хочу предупредить, что пожилым людям нежелательно использовать в лечении всевозможные пластыри, так как, в связи с увяданием, кожа становится дряблой, легко ранимой, и часто на месте наложения лейкопластыря образуются долго не заживающие раны. Еще с возрастом дозу употребляемых лекарств желательно уменьшить до детской, так как при передозировке, леча одно заболевание, можете спровоцировать возникновение другого. Лечение медикаментами и перевязки старайтесь проводить в одно и то же время — это важно для выздоровления. Старайтесь не нервничать и не паниковать, настройте себя на позитив, и тогда любое лечение увенчается успехом.

С уважением — Лариса Ивановна Павликовская,

г. Киев