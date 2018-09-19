ВРЕМЕНИ НЕ ТЕРЯЕМ, СЕРДЦЕ И СОСУДЫ УКРЕПЛЯЕМ

Здравствуй, «Бабушка»!

Согласно статистике, каждый второй житель нашей страны страдает от какого-нибудь сердечно-сосудистого заболевания, и количество таких больных с каждым годом растет. Вот и хочу уделить этой проблеме немного внимания.

Ишемическая болезнь сердца, или стенокардия, тревожит около 40% взрослых. Возникает ишемия из-за недостатка подачи кислорода к сердечной мышце. При этом на стенках сосудов образуются атеросклеротические бляшки, которые суживают их проход, что мешает крови свободно проходить к сердцу.

Стенокардия характеризуется приступами сжимающей, жгучей или распирающей загрудинной боли, возникающей внезапно в состоянии покоя в разное время суток. Нередко болевой приступ провоцируют физические или эмоциональные нагрузки, холодный воздух, гипоксия (состояние кислородного голодания как всего организма, так и отдельных его органов и тканей), а также табачный дым.

Лучше всего при лечении сердечно-сосудистых заболеваний применять комплексное лечение, сочетая фито-, апи- и гирудотерапию.

Полезно измельчить сухими и смешать по объему 4 части цветков и листьев боярышника, по 2 части семян моркови, травы донника, лапчатки и мяты полевой, по 1 части травы бессмертника и крапивы двудомной, залить вечером 2 ст.л. смеси 0,5 л кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить по 0,5 стакана настоя 3-4 раза в день. Курс лечения — 1-1,5 месяца, ежедневно готовить свежий настой.

Для устранения приступа сердечной боли нужно 1 часть по объему измельченного на терке корня хрена перемешать с 4 частями жидкого меда и принимать по 1 ч.л. смеси 2 раза в день.

Увеличивает силу сердечных сокращений, обладает выраженными кардиозащитными свойствами, повышает устойчивость сердца к токсическому действию лекарств и физическим нагрузкам экстракт восковой моли. Также он укрепляет иммунитет, способствует нормализации артериального давления при гипертонии и разжижает кровь. Надо 1 часть по объему личинок восковой моли залить в посуде из темного стекла 10 частями спирта, настоять 7-10 дней при комнатной температуре в темном месте, а затем принимать по 30 капель экстракта 3 раза в день.

При стенокардии с сердечной недостаточностью можно измельчить сухими и смешать по объему 4 части травы руты душистой, 3 части травы лапчатки гусиной, 2 части листьев мелиссы и 1 часть травы с цветками ландыша, залить 2 ст.л. смеси 0,5 л воды, выдержать 10 минут на кипящей водяной бане, настоять, укутав, 45 минут, процедить и пить настой теплым по 0,5 стакана 2-3 раза в день. Желательно каждые 10 дней чередовать его прием с употреблением настоев, приготовленных из других травяных смесей.

Смесь № 2 состоит из цветущих головок клевера, травы пустырника, листьев мелиссы, травы донника, цветков арники и боярышника.

В смесь №3 входят шишки хмеля, трава чабреца, корни валерианы, листья мяты перечной и пустырника.

Трава астрагала, корень цикория, цвет каштана, листья земляники, плоды шиповника и боярышника — это состав смеси №4.

Все перечисленные в смесях растения измельчают сухими и смешивают поровну по объему. Готовят с ними настои и употребляют их так, как со смесью №1. Ежедневно готовить свежие лечебные средства.

Сердечно-сосудистые заболевания быстрее излечиваются, если смешать поровну по объему цветочную пыльцу, гречневый или боярышниковый мед и принимать по 1 ч.л. смеси 3 раза в день перед едой в течение 1-1,5 месяцев.

Параллельно со стандартным лечением полезно при ишемической болезни сердца ставить медицинские пиявки. Сначала приставляем 1 пиявку посредине грудинно-мечевидного соединения, по 2-3 пиявки — в области левой почки, средней зоне ануса слева и справа. Через несколько дней, после восстановления энергетического потока, по 5-6 пиявок ставят на пятое межреберье слева, начиная от края грудины до средины аксиллярной линии (мысленно проведенная через середину, передний и задний края подмышечной впадины по боковой поверхности грудной клетки линия), по 2-3 пиявки — на третье, четвертое и пятое межреберье слева, в области сердечного толчка и по краю реберной дуги в месте ее пересечения со срединой ключицы. Пиявки держат до тех пор, пока они не начнут увеличиваться. Затем к ротовой части пиявки подносим ватку, смоченную спиртом, и пиявка тут же отпадает.

С уважением — В.В.Ганжа,

г. Полтава