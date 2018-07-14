ЗАИНТЕРЕСУЕТ, НАДЕЮСЬ, ВАС НЕОБЫЧНЫЙ МОЙ РАССКАЗ

Здравствуй, «Бабушка»!

Мой рассказ многим покажется не­обычным и вызовет недоверие, но случаи исцеления, о которых хочу рассказать, действительно имели место, и я была их свидетельницей.

Однажды мне пришлось лежать в больнице. Со мной в палате находились две старушки — обе онкобольные. Вскоре их выписали, сообщив родным, что жить им осталось недолго. Через некоторое время я тоже выписалась.

И вот где-то через год иду по улице и встречаю этих двух старушек. Мы поздоровались, а потом они поведали мне удивительную историю своего исцеления.

Оказывается, одолеть онкозаболевание им помогли речные раки.

Необходимо 25 раков длиной 10-12 см промыть в чистой воде и поместить в трехлитровую банку. Затем посуду опрокинуть, позволить воде с раков стечь и залить банку доверху медицинским спиртом. Закрыть горлышко банки полиэтиленом и настоять 30 дней в темном прохладном месте (не в холодильнике!), периодически взбалтывая. После этого спирт слить в другую посуду, а раков хорошо высушить в теплой духовке и измельчить в ступке или в кофемолке в порошок. Принимать его по 0,5 ч.л. 3-4 раза в день за час до еды. Запивать 1 ст.л. спирта, в котором раки настаивались. Лечиться так до окончания приготовленного средства.

Еще старушки сообщили, что несколько раз после употребления описанного выше средства прикладывали к месту опухоли живых раков. Рак лежит там несколько минут, а потом сползает и подыхает. Его нужно тут же вынести на улицу и выбросить в том месте, где не ходят люди.

Выслушав старушек, я обменялась с ними адресами и распрощалась. Дома рассказала о своей встрече близким, а через некоторое время посоветовала испробовать рецепт старушек знакомой, у которой обнаружили рак груди. Она сразу же решила им воспользоваться. Муж знакомой принес живого рака, но женщина побоялась посадить его на обнаженную грудь и попросила мужа поместить рака на спину напротив больной груди. Он так и сделал, но рак пополз подмышку и застыл там. Очевидно, он нашел канал, по которому выходит из организма болезнь. Просидел рак подмышкой 20 минут, затем попятился назад, упал на пол вверх лапами и больше не шевелился. Все время, пока он сидел на теле, знакомая ощущала в этом месте какую-то теплую струю, вроде бы соединившую ее тело с раком и уходящую куда-то вглубь организма. Вскоре боль утихла, и она уснула. Ее муж вынес рака в посадку и выбросил в кусты. После этого знакомая пошла на поправку, хотя в том месте, где сидел у нее рак, еще долго было красное пятно. Предлагаю всем онкобольным воспользоваться этим методом. Даст Бог, и вы выздоровеете.

А эту историю я услышала от своей кумы. Несколько десятков лет назад у ее знакомого, которому тогда только 40 лет исполнилось, обнаружили рак желудка. Долгое лечение в онкодиспансере не способствовало исцелению, и мужчину выписали домой умирать. Он уже был прикован к постели, но попросил жену пригласить родных, друзей и соседей, чтобы, пока силы его полностью не оставили, попрощаться со всеми.

В это время недалеко от села остановился цыганский табор. Цыганки ходили по домам, попрошайничали, и вот одна из них зашла в дом Ивана Егоровича, так звали знакомого моей кумы. Взглянув на него, она сказала домочадцам: «Вы что, хоронить его собираетесь? Да он еще многих из вас переживет!» После этого велела поймать 5 постельных клопов, заставила дядю Ваню проглотить их живыми и запить водой. Через 10 минут он попросил еще клопов, а спустя час после употребления очередной порции захотел поесть. Потом принимал клопов постоянно и через 2 месяца выздоровел. Врач, который вынес ему приговор, был очень удивлен, увидев его живым и здоровым, когда он явился на прием. Сейчас Ивану Егоровичу 92 года, и он всем говорит: «Поживу еще!»

В 1940 году, когда мне было 5 лет, я заболела желтухой. Из-за болезни даже вставать уже не могла. Тогда бабушка-соседка посоветовала моей маме найти живых вшей и дать их мне. Мама с трудом нашла 8 насекомых, поместила вшей в ложку с медом и попросила меня этот мед съесть. Я его проглотила и тут же уснула. На следующий день мне стало значительно легче, и я попросила поесть. Обрадованная мама быстро сварила постный суп с картофелем и луком, заправила его небольшим количеством подсолнечного масла, и я с аппетитом поела. Вкус того супа помню до сих пор. Через несколько дней желтухой заболели моя подружка и ее брат. Их тоже вылечили живыми вшами. С того времени прошло более 60 лет. За это время больше ни разу у меня не было проблем с печенью.

Лечитесь, добрые люди, с Божьей помощью и поскорее выздоравливайте.

С уважением — Л.Е.Яненко,

Винницкая обл.