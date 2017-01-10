ОНКОЗАБОЛЕВАНИЕ ВОЗМОЖНО ОБУЗДАТЬ, ГЛАВНОЕ — ВОВРЕМЯ БОРЬБУ С НИМ НАЧАТЬ

Здравствуй, дорогая «Бабушка»!

Доказано, что слово «рак» ассоциируется у многих с мучительной болью, изнурительным лечением и неизбежной смертью, но ведь избавиться от онкозаболевания и прожить потом еще много лет вполне возможно, главное — вовремя начать борьбу с недугом и, проводя ее, искренне верить в свою победу. Вот и хочу поделиться некоторыми народными методами лечения рака.

Задерживают рост внешней раковой опухоли компрессы с минеральными грязевыми лепешками, приготовленными с веществом, которое соскребают с точильного камня, или с кашицей, образующейся между дощечкой для растирания благовоний и свинцовым пестиком. Обязательно при замешивании теста для лепешки добавлять в него немного аптечного розового масла.

Кроме этого, нужно для рассасывания опухоли применять примочки с толченым незрелым виноградом.

Прекрасно помогают повязки с измельченным свежим речным раком, а еще развитию онкозаболевания препятствуют компрессы и примочки со слизью подорожника большого, с маслом, приготовленным из незрелых оливок и со свежевыжатым из черного паслена соком.

Можно также смешать по 3 г слизи пшеничных зерен, измельченного ладана и свинцовых белил, по 6 г сока алоэ, медицинской армянской и печатной глины, добавить немного розового масла и делать со смесью примочки на болезненные места.

Обязательно во время лечения онкозаболевания проводить очищение кишечника клизмами. Начинать с 6-8 очистительных клизм в день. На одну клизму брать 2 л кипя­ченой воды, 100 мл свежезаваренного зеленого чая, 1 стакан свежевыжатого свекольного и 1 ст.л. лимонного соков. В первые дни наконечник резинового шланга вводить на глубину 5-10 см, затем, по мере очищения кишечника, увеличить глубину его введения до 30-40 см. Уже на 7-8-й день ощущается значительное облегчение. Через 8-10 дней очищение клизмами проводить лишь 1 раз в 2-3 дня. Одновременно с очисткой кишечника надо 2-3 раза в день принимать ванны или контрастный душ, чередуя горячую и холодную воду, а также обтирать все тело раствором яблочного уксуса (1 ст.л. уксуса на 1 л теплой воды).

Применяют для обуздания онкозаболеваний и лекарственные растения.

Лечение должно быть комплексным, так как одни растения оказывают противоопухолевое действие, другие — укрепляют иммуннитет, а третьи — устраняют симптомы болезни. Обязательно придерживаться рекомендуемых в рецептах доз и дозировок.

Рассасыванию опухоли предстательной железы, усмирению бронхита, эмфиземы легких, сердечной астмы, ларингита и язвы желудка способствует корень алтея. Заготавливают его осенью, когда сокодвижение прекращается и стебли растения отмирают. Надо 3 ст.л. сухого измельченного корня залить в термосе 0,5 л кипящей воды, настоять 12 часов, процедить и пить по полстакана настоя 3 раза в день за 30 минут до еды. Ежедневно готовить свежий. Принимать его до стабильного улучшения состояния здоровья.

В народной медицине при лечении рака желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при злокачественной анемии (тяжелая форма малокровия, выражающаяся в резком уменьшении и постоянном разрушении красных кровяных шариков) издавна с успехом применяют аконит джунгарский (борец). Надо 10 г сухих измельченных корней растения залить 1 л водки, настоять 3 суток в темном теплом месте, процедить через несколько слоев марли и принимать по 1 капле настойки, каждый раз разводя ее в стакане прохладной кипяченой воды, 2-3 раза в день за 30 минут до еды в течение месяца. После 10 дней перерыва лечебный курс повторить. Лечиться такими курсами с перерывами не менее полугода.

Аконит очень ядовит, поэтому нужно соблюдать осторожность при лечении им. Хранить настойку обязательно в недоступном для других месте.

С глубокой древности известны людям целебные свойства барвинка малого. Настой и настойку растения принимают для остановки развития белокровия (лейкоз, лейкемия) и лимфогранулематоза. Как и аконит, барвинок малый — очень ядовитое растение, поэтому при лечении им нужно стро­го придерживаться рецепта. Для приготовления настоя

1 ч.л. сухой измельченной травы барвинка заливают стаканом кипятка, настаивают 15-20 минут под крышкой, а затем процеживают. Принимают по 1 ст.л. 2-3 раза в день перед едой. Чтобы приготовить настойку, 50 г сухих цветков растения заливают 0,5 л водки, настаивают 1 неделю в теплом темном месте, периодически взбалтывая, и процеживают. Хранят в темном прохладном месте. Принимать настойку по 5-7 капель, запивая водой, утром и вечером за полчаса до еды.

При любых онкозаболеваниях надо принимать отвар березы. Надо 200 г сухой измельченной березовой коры залить в глиняной посуде 1 л воды, прокипятить на слабом огне до уменьшения объема жидкости вдвое, настоять 2-3 часа в теплом месте под крышкой, процедить и пить перед едой. Принимают отвар по 1 ст.л. 2 раза в день первую и последнюю неделю месяца, а в промежутке между этими неделями — по 2 ст.л. 3 раза в день.

Эффективно залить 1/2 стакана кипятка 1 ч.л. березовых почек, выдержать 15 минут на кипящей водяной бане, настоять 45 минут, процедить и выпить настой равными порциями за 3 раза в течение дня.

Улучшает состояние здоровья при всех видах онкозаболеваний настой березового гриба чаги. Свежий гриб сразу измельчают на терке, а сухой — после 4 часов замачивания в холодной кипяченой воде, потом 1 часть по объему измельченного сырья заливают 5 частями теплой (не горячей!) кипяченой воды, настаивают двое суток, процеживают и пьют по стакану 3 раза в день за 30 минут до еды. Хранить настой можно не более 4 суток.

В борьбе с раком желудка, печени, кишечника, пищевода и молочной железы очень хорошо зарекомендовала себя настойка болиголова пятнистого. Принимают ее 4 раза в день от 1 капли до 40, а затем — от 40 капель до одной. Пьют настойку в 6.00 натощак за час до завтрака, а затем в 11.00, 16.00 и в 21.00, не менее чем через 2 часа после еды. Дозу от 1 до 13 капель принимают со 100 мл воды, от 13 до 26 капель — со 150 мл, от 26 до 40 капель — с 200 мл воды. При необходимости после пятидневного перерыва лечебный курс можно повторить.

Для приготовления лечебного средства свежими измельченными цветками болиголова наполняют доверху стеклянную банку, заливают сырье водкой, герметично закупоривают банку и выдерживают 18 дней в темном прохладном месте.

Параллельно с приемом настойки болиголова, чтобы восстановить формулу крови, надо по очереди пить настои душицы и хвои ели или сосны. Чтобы приготовить настой душицы, надо 3 ст.л. сухой измельченной травы растения залить вечером 600 мл воды, довести до кипения, настоять ночь, укутав, а утром процедить. Пить по 50-100 мл 3 раза в день. Для приготовления хвойного настоя измельчают и смешивают 5 ст.л. годичных иголок ели или сосны, 2-3 ст.л. плодов шиповника, 2 ст.л. луковой шелухи, заливают смесь вечером 700 мл воды, доводят до кипения, варят 10 минут на слабом огне, настаивают ночь, укутав, а утром процеживают. Пьют настой, выпивая по 0,5-1,5 л в сутки, вместо воды. Курс лечения — 4 месяца.

Если прошли курсы химио- и лучевой терапии, то, прежде чем приступать к лечению настойкой болиголова, необходимо очистить организм с помощью семян льна. Для этого стакан сырья нужно залить 3 л кипятка, выдержать 2 часа на кипящей водяной бане, остудить до 400С и пить настой вместе с семенами по 1 л в день, начиная с 12.00 и до 24.00. Употреблять 2-3 недели.

Всем знаком спорыш, но не все знают, что это растение помогает при опухолях разной локализации. Надо 2 ст.л. травы залить 2 стаканами кипятка, настоять 4 часа, процедить и пить по полстакана 4 раза в день за полчаса до еды.

Способствует рассасыванию опухолей, устраняет спазмы, снижает уровень холестерина в крови, помогает при аллергии и сердечно-сосудистых заболеваниях солодка голая. Надо 1 ст.л. сухого измельченного корня растения залить стаканом кипятка, выдержать 30 минут на кипящей водяной бане, настоять 10 минут, процедить и принимать по 1 ст.л. 4-5 раз в день после еды.

Замедляет рост раковых опухолей чистотел. Надо 1 ч.л. сухой измельченной травы растения залить стаканом кипятка, через 1 час процедить и принимать по 1 ст.л. 3 раза в день в течение 3-5 дней.

Зверобой тоже применяют для устранения злокачественных опухолей. С этой целью 1 ст.л. сухой измельченной травы заливают в термосе 300 мл кипятка, настаивают 30 минут, процеживают и пьют по 50 мл настоя 3-4 раза в день.

Незаменимое средство при любых видах рака — настой герани кроваво-красной (не путайте с пеларгонией!). Надо 1 ст.л. сухих измельченных корневищ герани залить стаканом кипятка, выдержать 10 минут на кипящей водяной бане, настоять 1 час, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 3 раза в день за 30 минут до еды.

Останавливает прогрессирование онконедуга девясил. Нужно 1 ст.л. сухих измельченных корней растения залить 2 стаканами воды, довести до кипения, проварить 15 минут на слабом огне, настоять 2 часа, процедить и принимать по 2 ст.л. каждый час в течение дня. Еще можно 200 г сухого, измельченного в кофемолке корня девясила перемешать с 500 г меда, настоять сутки под крышкой в темном месте, а затем принимать по 1 ст.л. 3 раза в день за 15 минут до еды.

Повысить иммунитет и тем самым остановить развитие онкозаболевания поможет травяная смесь. Надо измельчить сухими и смешать по объему по 1 части листьев эвкалипта, травы вероники, полыни и дымянки, по 2 части цветков календулы, корней аира и кровохлебки, травы сушеницы топяной и хвоща полевого, по 3 части травы пастушьей сумки и чабреца, залить 2 ст.л. смеси в термосе 0,5 л кипятка, настоять 4-6 часов, процедить и пить по полстакана за 30 минут до еды. Курс лечения — 1 месяц, после двухнедельного перерыва повторить.

Можно залить в эмалированной посуде 6 стаканами кипятка 30 г цветков пижмы, накрыть крышкой, поместить все на 15 минут в кастрюлю с кипящей водой, затем посуду с пижмой вытащить, укутать, настоять 2 часа, процедить, перелить настой в стеклянную банку с крышкой и пить по полстакана 2-3 раза в день. Хранить в темном месте не более 2 суток.

Эффективно залить стаканом кипятка 2 ст.л. измельченного свежего или 1 ст.л. сухого корня одуванчика, выдержать 50 минут на кипящей водяной бане, остудить до 400С, процедить и пить по полстакана 3 раза в день перед едой.

Очень хорошо также залить 0,5 л кипятка 1 ст.л. высушенных цветков картофеля, настоять 3 часа в темном месте под крышкой, процедить, отжать и пить по полстакана 3 раза в день за 30-40 минут до еды. На курс лечения потребуется 4 л настоя, ежедневно готовить свежий.

Чтобы исцелиться, необходимо регулярно пить ячменный настой, свежую процеженную коровью пахту, питаться рыбой, пойманной в реке с каменистым дном, употреблять яичные желтки, сваренные всмятку, блюда, приготовленные из свежих овощей, особенно полезны — из тыквы. Ни в коем случае не есть слишком холодное, чрезмерно горячее, а также плохо перевариваемую и острую пищу. Полезны сметана, творог, отварная рыба, мясные не наваристые бульоны, паровые котлеты, измельченные фрукты и овощи. Старайтесь пить и использовать для приготовления еды только отстоянную не менее двух суток воду.

Полезно утром натощак выпивать стакан воды, в которой разбавлено по 1-2 ч.л. яблочного уксуса и меда. Постоянно готовьте, как чай, и пейте настои клюквы, брусники, листьев хурмы, черной смородины, малины и плодов шиповника.

Старайтесь есть почаще свеклу, брюссельскую капусту, абрикосы, хурму, бананы, дыни, сливы, репу, морковь, лук, чеснок и пить зеленый чай. Любую пищу тщательно пережевывайте и ни в коем случае не ешьте на ходу, когда читаете или смотрите телевизор.

Отдавайте предпочтение салатам из крапивы, одуванчика, спорыша, ешьте суп, приготовленный из молодой крапивы со щавелем, каши, сваренные из нескольких круп с прослойками из овощей. Масло, сметану добавляйте во время еды, а лучше посыпать кашу свежей или сушеной зеленью.

Сочетайте вареное с сырым, свежее молоко замените кисломолочными продуктами, используйте вместо обычного сахара фруктовый (фруктозу) или мед. Полезно пить чай с изюмом, финиками или инжиром.

И не забывайте перед сном читать «Отче наш» и обращаться к Господу с такими словами: «Милый Господи, благодарю Тебя за прожитый день, и пошли мне спокойную ночь. Дай мне беззаботный сон. Пошли мне своего Ангела Хранителя, который оберегает от всякого зла. Прости мне сегодняшние мои грехи и повинности, словом, делом, или мыслию содеянные, ибо ты добр и милостив. Да будет вечная Слава Отцу, и Сыну, и Святому духу. Аминь». Молитва облегчит душу и насытит целительной благодатью.

Гоните прочь уныние, мысль «за что мне это наказание» и искренне верьте, что рак излечим. Только бодрость духа и стремление к победе возвратят здоровье. Поставив себе за цель излечиться, старайтесь больше двигаться, делайте зарядку и как можно чаще гуляйте на свежем воздухе.

С уважением — М.В.Циника,

Молдова