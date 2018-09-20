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УКУС ПЧЕЛЫ: ВРЕД ИЛИ УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ?

20 Sep 2018  Материал печатался в газете

Лечение укусами пчел носит название апитерапия. Данный метод избавления от различных заболеваний известен людям на протяжении не одного тысячелетия. Еще Гиппократ и Гален практиковали апитерапию, а царь Иван IV Грозный прикладывал пчел к своим суставам в качестве терапии подагры.

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Чем так полезны укусы пчел? Дело в том, что пчелиный яд, или апитоксин, обладает массой целительных эффектов. Он имеет целый ряд полезных веществ. Помимо белков, жиров и углеводов к ним относятся пептиды, примерно 20 аминокислот, гистамин и различные минералы. Внешне апитоксин представляет собой желтую жидкость со специфическим запахом. Если вещество будет пребывать на открытом воздухе долгое время, оно попросту затвердеет. Во время одного укуса организмом пчелы вырабатывается примерно 0,3 грамма апитоксина.

Как уже было сказано, апитерапия помогает в качестве лечения множества болезней. Среди них варикоз, простатит, остеохондроз, рассеянный склероз. Также осуществляется лечение суставов пчелами. Список болезней, которые можно лечить таким способом, достаточно обширный.

Как и большинство процедур, апитерапия осуществляется в несколько этапов. В первую очередь необходимо провести тест на наличие аллергической реакции. Для этого врач прикладывает одну пчелу в районе поясницы пациента. Дальнейшее лечение можно проводить в том случае, если не наблюдается патогенных побочных реакций. Также перед тем, как приступить к терапии, больному необходимо сдать ряд анализов. К ним относится забор крови с целью проверки уровня гемоглобина, лейкоцитов и эритроцитов. Также пациент сдает мочу, где проверяются сахар и белок. Чтобы убедиться окончательно, что процедуру проводить можно, врач снова производит повторный единичный укус. Только после этого можно приступать к лечению пчелами.

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Апитерапия осуществляется посредством прикладывания пчел к конкретной зоне на теле человека. После укуса пчелу убирают, а ее жало и апитоксин еще какое-то время (5-10 минут) остаются на теле больного.

Апитерапия носит курсовой характер. В первый раз производится всего один укус, во второй – два, в третий – три и т.д. Между процедурами должно пройти некоторое время (4-5 дней), прежде чем можно осуществлять следующий сеанс. Всего больной должен получить 10 процедур. Повторный курс лечения должен продлиться около полутора месяцев.

 
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