МОИ ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ

Я занимаюсь пчеловодством с 1984 года. Сейчас у нас большая пасека где мы заготавливаем качественные продукты для здоровья – маточное молочко, настойка восковой моли, трутневое молочко, подмор пчёл, перга, пыльца, прополис и , конечно, мёд. Возможно вы даже не слышали о некоторых продуктах и я хочу рассказать вам о них .

Я самый первый в Украине начал разводить, именно разводить, а не уничтожать восковую моль - злейшего врага пчёл т.к. настойка из её личинок очень целебная. Ещё в 19 столетии врачи-учёные: академик, профессор, д.м.н. Мечников И.И. и его ученики Спиридонов Н.А., Мельников С.И., Золотарёв И.С. Мухин С.А. в наше время установили что настойка из личинок восковой моли без вредная, без побочных действий и очень хорошо лечит туберкулёз, сердечно-сосудистые заболевания в том числе гипертонию. Настойка уничтожает вирусы, бактерии и микозы в организме-это лучшее средство от гриппа.

Я выпускаю настойку восковой моли 20% концентрации торговой марки «ВОГОНЬ ЖИТТЯ» согласно стандарта, имею сертификат качества и патент. Борясь за качество продукции и для защиты её от подделок каждая упаковка защищена высококачественной голограммой. Кто хочет самостоятельно приготовить настойку могу подсказать- нужно взять 200гр личинок восковой моли размером 10-15мм, питающейся восковыми сотами, пергой, мёдом, прополисом и настоять на 40 градусной водке 21 день в темноте. Принимать взрослым по 1ст.л. три раза в день за 30 мин до еды, а детям до 14 лет по 1.5 капли на каждый год жизни. Не бойтесь- передозировка не опасна.

Другой малоизвестный продукт пчеловодства- это хитозан /подмор пчёл/ . Много ценной продукции для здоровья нам даёт пчела, но даже умирая, она отдаёт своё тело людям для их здоровья! Как установили врачи-учёные хитин пчёл легко усваивается организмом человека в отличии от хитина ракоподобных и вместе с небольшим количеством яда в каждой пчеле совершают чудо в организме человека. Благодаря гепарину, лизицыму, гиалуроновой кислоте и др. веществам подмор пчёл борется с морщинами, насыщает каждую клеточку водой, улучшает в них обмен веществ из-за чего очень действенное средство от диабета. Хитозан очень сильный сорбент, выводит токсины и радионуклиды, предотвращает рак толстого кишечника. В Японии используют его как заменитель кожи-даже при очень сильных ожогах кожа человека быстро восстанавливается без шрамов. Хитозан самое лучшее средство для лечения простатита и аденомы простаты , а в женщин лечит фригидность и нарушение месячных. Подмор пчёл регулирует кислотно-щелочной баланс , нормализует сворачивание крови, поднимает иммунитет. Вот оно чудо, дар Божий для здоровья людей! Применять этот продукт очень просто- смолоть на кофемолке 15гр и употребить этот порошок три раза в день после еды. Для лечения простатита или аденомы пьют отвар подмора пчёл- 15гр на стакан холодной воды . Закипятить , поставить на очень медленный огонь и варить 2 часа. Затем остудить, процедить и оставшийся отвар выпить три раза в день сразу после еды.

Маточное молочко давно известно людям своими лечебными свойствами. Как установили врачи-учёные это лучшее средство для омоложения, лечения всех женских и мужских болезней. Для продолжительного лечения мужчинам назначают потом гомогенат трутневых личинок /трутневое молочко/ т.к. в маточном молочке много женских гормонов. Маточное молочко уничтожает вирусы, бактерии даже в 0,1% растворе, насыщает клетки кислородом, восстанавливает обмен веществ, имеет сильный кровотворный эффект, разжижает кровь, снижает уровень сахара в крови, регулирует кислотно-щелочной баланс организма. Норма употребления для взрослого человека- 1гр в день. Япония в год употребляет более 200000кг!! Вот почему в них продолжительность жизни намного выше, несмотря на две атомные бомбардировки.

Трутневое молочко /гомогенат трутневых личинок/ получают из личинок трутней. Имеет такое же свойство как и маточное молочко, только не многим отличается от него. Рекомендуется для длительного употребления мужчинам из-за наличия большого количества мужских гормонов и женщинам для не продолжительного употребления. Употребляют от 1 до 10гр в день.

Перга очищенная - это пыльца растений специально переработанная пчёлами. Это супер концентрированный продукт, сильный сорбент, выводит токсины и радионуклиды, разжижает кровь, улучшает формулу крови, быстро восстанавливает гемоглобин, содержит все необходимые организму макро и микроэлементы, заменимые и не заменимые аминокислоты. Перга содержит все необходимые бактерии для хорошего пищеварения, лечит даже запущенный дисбактериоз- а это 70% вашего иммунитета. Для профилактики -15гр/день, для лечения- 30гр и более.

Желаю всем здоровья.

Трачук Анатолий Романович

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Трачук Анатолий Романович

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