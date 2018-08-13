ЕСТЬ МЕДОК ЦВЕТОЧНЫЙ, МАЙСКИЙ, ЛУГОВОЙ — ПЧЕЛОПРОДУКТ ЭТОТ ПОЛЕЗЕН ЛЮБОЙ

Здравствуй, «Бабушка»!

В этой статье хочу рассказать об использовании в народной медицине меда — этого древнейшего и полезнейшего пчелопродукта.

В начале ХХ века в Египте были найдены два кувшина с медом, и, что самое удивительное, этот пчелопродукт, считавшийся у древних египтян нек­таром богов, даже по прошествии тысяч лет все еще был пригоден в пищу. Все это объясняется тем, что бактерии в меде не размножаются, поэтому его издавна считают синонимом чистоты. Антибактериальные свойства натурального меда объясняются наличием в нем специальных веществ — ингибиторов. Причем в светлых сортах этого пчелопродукта данных веществ почти вдвое больше, чем в темных.

Целебные свойства меда, известные с давних времен, неограниченны. Им можно лечить различные болезни, поэтому баночка с натуральным медом должна быть в каждом доме.

Для нормализации давления при гипертонии нужно тщательно перемешать свежевыжатый из 1 лимона сок, по стакану жидкого меда, соков столовой свеклы и моркови, а затем принимать по 1 ст.л. смеси 3 раза в день за час до еды. Очень хорошо утром натощак выпивать 250 мл минеральной воды, в которой растворены 1 ст.л. меда и сок половины лимона. Также гипертония отступит, если смешать 100 г измельченных ядер грецкого ореха, 60 г гречишного меда и съесть все равными порциями за 3 раза в течение дня. Эффективно смешать поровну по объему мед и пчелиную пыльцу, а затем принимать по 1 ч.л. смеси 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения — 1-1,5 месяца, после 2 недель перерыва повторить. Можно растворить в 100 мл свежевыжатого из кабачков сока 1 ст.л. цветочного меда и выпить раствор в полдень на голодный желудок. Пить его, постоянно готовя свежий, в течение 10-11 дней. Способствует усмирению гипертонии смесь меда (2 кг) и ягод черноплодной рябины (1 кг). Принимать ее по 1 ст.л. 3 раза в день за полчаса до еды. Неплохо смешать 2 ч.л. корицы, по 1 ст.л. меда и простокваши, а затем съесть смесь за 2 дня. Употреблять ее равными порциями утром натощак. Курс лечения — 2 недели. Еще советую гипертоникам смешать 500 г меда и 0,5 л 960 спирта, выдержать смесь, постоянно помешивая, на кипящей водяной бане до образования пенки, потом посуду снять с огня и оставить до охлаждения содержимого. Отдельно измельчить и смешать по 1 ч.л. цветков ромашки, корней валерианы, плодов боярышника, травы пустырника и сушеницы, залить смесь в термосе 1 л кипящей воды, настоять 2 часа, процедить, смешать полученный настой со смесью меда и спирта, а затем принимать приготовленное средство до его окончания по 1 ч.л. утром натощак и вечером перед сном. После десятидневного перерыва повторить лечебный курс.

Чтобы избавиться от отложения солей, надо 2 кг корней сельдерея, пропущенных через мясорубку, перемешать в трехлитровой банке с 1 кг меда, настоять 2 недели в холодном месте (не в холодильнике!) и принимать по 1 ст.л. смеси до ее окончания 3 раза в день перед едой.

Варикозное расширение вен и тромбофлебит не будут прогрессировать, если нанести ровным слоем на сложенную в несколько слоев марлю мед, приложить ее к проблемным местам, укутать сверху полиэтиленом, зафиксировать бинтом и держать компресс первые 4 дня по 2-4 часа, а в последующие — всю ночь. Можно сырой желток куриного яйца тщательно перемешать вечером с таким же количеством по объему меда и самогона, нанести смесь на проблемные вены, прикрыть полиэтиленом, укутать ноги чем-то теплым и спать так до утра. Улучшение наступает после нескольких таких ежевечерних процедур.

Это средство прекрасно очищает сосуды от шлаков. Надо перемешать 0,5 стакана измельченного чеснока, по стакану меда и протертых ягод клюквы, а затем принимать на ночь по 1 ч.л. приготовленной смеси.

От неприятного запаха изо рта избавит полоскание ротовой полости после еды и на ночь медовым раствором (1 ст.л. на стакан теплой воды).

Смазывая регулярно геморроидальные шишки жидким медом или смесью жидкого меда и сока свеклы, взятых поровну по объему, а также делая с этими средствами на ночь марлевые примочки, очень быстро можно устранить наружный геморрой.

Ожог, трофическая язва быстро заживут, очистится от экземы тело, если измельчить на терке тщательно вымытый и очищенный картофель, перемешать 100 г картофельной кашицы с 1 ст.л. меда, нанести полученную смесь слоем в 1 см на марлю, приложить ее к проблемному месту и забинтовать. Менять компресс несколько раз в день.

Если 3 ст.л. свежих измельченных огурцов залить стаканом кипящей воды, настоять 3 часа, процедить, жмых отжать, растворить в настое 1 ч.л. меда, а затем смоченным в нем ватным тампоном протирать после умывания лицо, можно очистить его от угревой сыпи. Через 30-40 минут после процедуры умываться прохладной водой.

Тем, кто страдает от стенокардии (грудной жабы), чтобы одолеть недуг, надо смешать 100 мл сока алоэ, 300 г меда, 500 г измельченных ядер грецких орехов, сок 2 лимонов и принимать по 1 ст.л. смеси 3 раза в день за 30 минут до еды. Можно залить 1 л горячей воды стакан ягод калины, довести до кипения, проварить 5-10 минут на слабом огне, процедить, растворить в отваре 3 ст.л. меда и принимать его по 1 ч.л. 3-4 раза в день.

При стоматите и ангине нужно залить 2 стаканами кипятка 1-2 ст.л. сухих цветков ромашки, выдержать 10-15 минут на кипящей водяной бане, после остывания процедить, растворить в настое 1-2 ст.л. меда и полоскать раствором рот и горло. Выполнять процедуру несколько раз в день до стабильного улучшения состояния здоровья.

Победить импотенцию и возвратить мужскую силу можно, если смешать поровну по объему сок алоэ, свежее домашнее сливочное масло, мед, перетертые в порошок сухие плоды шиповника и принимать по 1 ст.л. смеси, растворяя в стакане горячего молока, 3 раза в день за полчаса до еды. Хранить лекарство в темном прохладном месте в плотно закупоренной посуде. Эффективно перемешать поровну по объему мед и свежевыжатый морковный сок, а затем пить по 1/4 стакана смеси 3 раза в день перед едой. Также потенция возобновится, если смешать 150 мл сока алоэ, 250 г меда, 350 мл натурального красного вина, 100 г перетертых в порошок плодов шиповника, 30 г перетертых в порошок семян петрушки, настоять 1-2 недели, периодически взбалтывая, а затем принимать по 1 ст.л. приготовленного средства 3 раза в день за полчаса до еды. Можно смешать 1 л белого натурального вина, стакан апельсинового сока, полстакана сока лимона, кофейную ложку коньяка, 2 ст.л. меда, 1/4 ч.л. кардамона и несколько свежих листьев мяты перечной, настоять 3 дня в холодильнике, процедить и пить при необходимости по 0,5 стакана настойки. Употреблять ее не более 1 раза в день. Очень хорошо также смешать поровну по объему мед и пчелиную пыльцу, а затем принимать по 1 ч.л. смеси 2-3 раза в день в течение 4-6 недель.

Смешивая 3 раза в день по 1 ст.л. меда, сока черной редьки и сельдерея, а затем принимая эту смесь перед едой, очень скоро можно устранить анемию (малокровие).

Затянувшийся насморк, протекающий в острой форме, пройдет, если 4-5 раз в день закапывать в каждую ноздрю по 5-6 капель сока красной столовой свеклы с медом (в 100 мл сока растворить 30 г меда).

Избавиться от бронхита, сильного кашля поможет выпивание 3 раза в день перед едой 0,5 стакана свежевыжатого сока белокочанной капусты, в котором растворены 1-2 ч.л. меда. Можно при тяжести в груди, кашле смешать 200 мл столового уксуса и стакан измельченного лука, протереть смесь через 3 слоя марли, добавить к уксусу с луком такое же количество по объему меда, тщательно перемешать и принимать по 1 ч.л. каждые 20 минут.

Колит перестанет беспокоить, если растворить в 800 мл холодной воды 180 г меда, 50 г цветочной пыльцы, настоять 3-4 дня при комнатной температуре и принимать по 1/2-2/3 стакана настоя перед едой. Курс лечения — 1,5-2 месяца.

Употребляя ежедневно в течение 1-2 месяцев по 50 г меда, обуздаете ишемическую болезнь сердца.

Выпивая на ночь стакан воды или кефира, разведя в них предварительно 1 ст.л. меда, обеспечите себе крепкий здоровый сон. Бессонница также не побеспокоит, если перед сном растворить в стакане воды по 1 ст.л. меда и сока лимона, а затем выпить этот раствор.

Для устранения аритмии надо смешать поровну по объему мед и сок черной редьки и принимать по 1 ст.л. смеси 2-3 раза в день.

Давление при гипотонии нормализует употребление по 1 таблетке в день «Апилака» — аптечного препарата, изготовленного на основе пчелиного маточного молочка.

Теперь немного о питательности, натуральности и хранении меда. Питательность этого пчелопродукта зависит в основном от содержания в нем углеводов и его зрелости, причем зрелость определяют не только пищевые и вкусовые, но и лечебные качества. Аромат натурального меда естественный, приятный, от слабого до сильного, без постороннего запаха, вкус его сладкий, без постороннего привкуса. Говоря о качестве меда, необходимо отметить, что его кристаллизация — это естественный процесс. Не кристаллизуется только падевый мед (источником его являются сладкие выделения насекомых-паразитов, обитающих на растениях и сладкие выделения растений, не связанные с нектарниками), мед, подвергшийся нагреванию, а также фальсифицированный. Зрелый мед не должен лепиться и бродить, так как при брожении он теряет не только вкусовые, но и целебные свойства. Натуральный мед приятно пахнет, фальсифицированный запаха не имеет. Закристаллизовавшийся мед можно легко превратить в жидкий, подержав его на водяной бане при температуре 40-500С.

Чтобы определить наличие в меде примесей, надо в небольшую пробирку поместить немного меда, желательно взятого со дна посуды, и добавить немного дистиллированной воды. После растворения меда в осадке появляется сахарная пыль или другая подобная примесь. Крахмальную примесь обнаруживают добавлением к раствору меда и дистиллированной воды нескольких капель йода. При наличии крахмала раствор окрасится в синий цвет. Если в меде содержится мел, то при добавлении в раствор меда и дистиллированной воды нескольких капель уксуса произойдет его вскипание. Примесь сахарной патоки определяют путем добавления к 10% медовому раствору азотно-кислого серебра (ляписа). В результате получится белый осадок хлористого серебра. В чистом меде его нет. Более глубокая экспертиза на натуральность и доброкачественность меда проводится лабораторно-химическим методом.

Что касается хранения меда, то хранить его можно и в деревянной, и в металлической, и в стеклянной, и в керамической, и в пластмассовой таре.

Не исключены при лечении медом и другими продуктами пчеловодства побочные эффекты. Проявляются они повышением температуры тела, головной болью, насморком, кожным зудом, расстройством желудочно-кишечного тракта, удушьем и т.п. В основном подвержены данным эффектам лица с повышенной чувствительностью к меду и другим пчелопродуктам. Иногда бывает непереносимость только какого-нибудь определенного сорта меда. В этом случае необходимо подобрать сорт, применение которого не вызывает побочных эффектов.

Противопоказания к меду и другим пчелопродуктам можно определить внутрикожной пробой, подобной пробе на чувствительность к антибиотикам. В основном они противопоказанны сверхчувствительным к ним людям, тем, кому предписано ограничение углеводов. Медовые ингаляции ни в коем случае нельзя делать при эмфиземе легких, бронхиальной или сердечной астме, легочном сердце, миокардите, клапанном пороке сердца и туберкулезе легких.

Еще всем следует помнить слова народной мудрости: «Мед сладок в меру: много съешь — горьким покажется».

С уважением — Анатолий Иосифович Хирилов,

Донецкая обл.