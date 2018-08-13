ЖИР АКУЛЫ, ГРУШАНКА, ЧИСТОТЕЛ МНОГИЕ НЕДУГИ ОСТАВЯТ НЕ У ДЕЛ

Здравствуй, «Бабушка»!

Надеюсь, что и мои советы многим сгодятся.

Мужчинам, которые страдают от простатита, аденомы предстательной железы, орхита (воспаления яичка), снижения потенции, улучшить состояние здоровья поможет прикладывание 3 раза в день на 2-3 часа на низ живота и промежность компрессов со свежей измельченной травой чистотела. Кроме этого, пить настой грушанки (2 ч.л. травы залить стаканом кипятка, настоять 2 часа, процедить и принимать по 1-2 ст.л. 3 раза в день перед едой). Регулярное употребление этого настоя способствует также устранению аднексита (воспаления придатков), цистита и некоторых форм бесплодия.

При непроходимости маточных труб советую залить 0,5 л водки 50 г измельченных вместе с листьями стеблей грушанки, настоять 2 недели в темном месте при комнатной температуре и принимать по 30-40 капель настойки 3 раза в день в течение 21 дня. После недельного перерыва повторить лечебный курс. Провести с перерывами 3 таких курса.

Рассасыванию миомы и фибромиомы до 10 недель способствуют компрессы на низ живота с настоем чистотела (1 ст.л. измельченной травы залить 100 мл кипящей воды, настоять 30 минут, добавить в настой 1 измельченный зубчик чеснока, еще 15 минут настоять и процедить). Выполнять процедуры 3 раза в день в течение 10 дней.

Останавливает развитие онкозаболеваний, нормализует уровень холестерина в крови, помогает при артрите, ревматизме, псориазе, сердечно-сосудистых заболеваниях аптечный препарат «Жир печени катрана» (черноморской акулы). Его принимают по 1 ч.л. (дети от 1 года до 3 лет — по 7-8 капель, от 3 до 7 лет — по 10-12 капель) в завтрак и обед в течение 1-4 месяцев. Проводить такие профилактические курсы 2-3 раза в год. Особенно эффективно данное лечение зимой и весной. Противопоказан жир печени катрана при индивидуальной непереносимости продукта, диарее и острой патологии желудоч­но-кишечного тракта, особенно при обострении хронического панкреатита.

Желаю всем скорейшего выздоровления.

С уважением — Максим Борисюк,

Харьковская обл.