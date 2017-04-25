ЗАГОТОВЬТЕ, ДРУЗЬЯ, ВПРОК ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ СОК

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу предложить рецепт удивительного целебного напитка из виноградной «слезы». Нашел я его в записях своего деда, который этим напитком возвращал здоровье даже тяжело больным людям. Напиток не только исцеляет, но и насыщает организм жизненной энергией. Лишь благодаря ему дед дожил до 102 лет и до конца жизни оставался дееспособным и при здравом уме.

Итак, чтобы приготовить напиток, надо во время весеннего сокодвижения отрезать на виноградном кусте кусок виноградной лозы, подвесить или подставить под срез посуду и собрать в нее 3-5 л виноградной «слезы». Слить все в чистую бутыль, добавить на 3 л собранного сока стакан, а на 5 л — 1,5 стакана сахара и поставить в теплое место бродить, надев на горлышко бутыли резиновую перчатку, проткнув пальчики тонкой иголкой или выведя через крышку, герметично закрывающую бутыль, трубку. Спустя 1,5 месяца вино из виноградной «слезы» будет готово. Оно должно быть белым, почти прозрачным. Его нужно процедить через сложенную в 2 слоя марлю в другую бутыль и герметично ее закрыть.

Осенью, когда будет собран весь виноград, нужно насобирать пол-литровую банку косточек его ягод, высушить их и истолочь. Залить толченые косточки приготовленным из виноградной «слезы» вином и оставить на 3 недели настаиваться. После этого лечебный напиток можно принимать. Пьют его по 50 мл утром натощак за 10-15 минут до завтрака в течение месяца. Это позволяет укрепить иммунитет, нормализовать обмен веществ, избавиться от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней щитовидной, поджелудочной и половых желез, очистить кровь и успокоить нервную систему.

Вообще, принимая этот напиток по месяцу раз в год, вы навсегда забудете дорогу к врачам и на много лет продлите себе жизнь. Если не верите, попробуйте, и сами в этом убедитесь.

С уважением — Вячеслав Витальевич Васильев,

Луганская обл.