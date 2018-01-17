ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС — СПАСИТЕЛЬ ТВОЙ, ВСЕГДА ИМЕЙ ЕГО ПОД РУКОЙ

Здравствуй, «Бабушка»!

О целебных свойствах яблочного уксуса рассказано немало, хочу и я кое-что добавить.

Советую каждому иметь его у себя дома. Чтобы приготовить уксус, переспевшие яблоки надо помыть, измельчить, поместить в эмалированную посуду с широким дном, залить на 3-4 см выше уровня яблок кипяченой водой, охлажденной до 65-700С, добавить сахара (50 г — на 1 кг сладких яблок и 100 г — на 1 кг кислых), настоять 2 недели в теплом месте, периодически перемешивая, процедить через густую марлю, слить жидкость в большие банки и оставить для брожения. Через 2 недели разлить уксус по бутылкам и закупорить их. Хранить в темном месте.

Для усмирения головной боли 1 часть по объему уксуса смешивают с 4 частями воды и делают с раствором компресс на лоб. Принимая регулярно с этим средством ванны, избавитесь от суставной боли. Устранить симптомы простуды, нормализовать повышенную температуру тела поможет принятие ножных ванн в теплом растворе яблочного уксуса. Тем, кто страдает от ожирения, советую растворять 3 раза в день в стакане холодной воды по 1-2 ч.л. яблочного уксуса и пить этот напиток. Кроме этого, натирать яблочным уксусом жировые складки. Вскоре ваш вес нормализуется. При повышенной кислотности желудочного сока употреблять яблочный уксус нельзя. Выпадение волос прекратится, если каждый раз после мытья головы ополаскивать волосы раствором яблочного уксуса. Кожный зуд убирают натиранием уксусом проблемных мест. Чтобы унять зубную боль, воспаление дёсен, уксус разводят пополам с водой и 15 минут держат раствор во рту. Очистить тело от экземы, псориаза, нейродермита, прыщей, угревой сыпи поможет принятие ванн в насыщенном отваре хвои с яблочным уксусом. Выполнять процедуру 3-4 раза в неделю в течение 2 месяцев. Используют яблочный уксус и при чесотке. Вечером нужно искупаться, вытереться насухо, а затем все тело, начиная с головы, ополоснуть яблочным уксусом. Дополнительно смазать им проблемные места.

С уважением — Мария Совкович,

г. Львов