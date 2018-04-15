ВЫБРАВ ПОДХОДЯЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ, УСКОРЯЙТЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу предложить несколько довольно эффективных методов лечения.

Болезнь Верльгофа отступит, если залить в эмалированной посуде стаканом воды 4 ягоды зизифуса (китайского финика), довести до кипения, проварить 15-20 минут на слабом огне, затем ягоды извлечь из отвара, охладить, удалить из них косточки, перемешать до однородной кашицы со 100 г истолченных в ступке зерен арахиса и съесть смесь, запивая теплым отваром зизифуса, утром натощак. И так ежедневно до стабильного улучшения состояния здоровья.

Для нормализации повышенной температуры тела, давления при гипертонии и остановки маточного кровотечения надо каждое утро разрезать на дольки 2 свежих помидора, посыпать их сахаром и съедать натощак. Если сахар противопоказан, заменить его медом.

Чтобы восстановить речь после инсульта, нужно 2 зубчика чеснока, очищенных от шелухи, хорошо промыть, измельчить в чесночнице и поместить полученную кашицу на коренные зубы. Держать ее там, сжав челюсти, пока чеснок не утратит вкус. Слюну постоянно сплевывать. Выполнять процедуру ежедневно.

Железодефицитную анемию (малокровие) усмирит такое средство. Надо 2 сырых куриных яйца разбить, отделить желтки от белка, добавить к ним немного воды и соли, хорошо взбить и слегка поджарить. Разделить полученный омлет на 2 равные порции и съесть по одной утром и вечером во время еды. И так каждый день.

Всего доброго. Выбирайте подходящее лечение и поскорее выздоравливайте.

С уважением — Анна Григорьевна Бразилевич,

Днепропетровская обл.