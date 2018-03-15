ВТОРЫМ ХЛЕБОМ КАРТОФЕЛЬ СЧИТАЮТ, С УСПЕХОМ В ЦЕЛИТЕЛЬСТВЕ ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Вторым хлебом в народе считают картофель, а еще его с успехом применяют в целительстве.

Когда я была маленькой, то очень часто простужалась. Тогда мама отваривала картофель, толкла его, заворачивала горячим в кусочек чистой льняной ткани, прикладывала ее мне на область бронхов и спину, обвязывала крест-накрест теплым пуховым платком и укладывала в постель. После нескольких таких компрессов от простуды и следа не оставалось. Таким же образом позже я лечила своих дочек. Но, чтобы простуда быстрее прошла, кроме компрессов, поила их целебным отваром. Помещала в эмалированную посуду, предварительно очистив, по 1 среднего размера картофелине и луковице, 1 яблоко, заливала их 1 л воды и варила на слабом огне до уменьшения объема жидкости вдвое. После этого процеживала отвар и давала дочкам по 1 ч.л. 3 раза в день. Взрослым при простуде полезно употреблять с большим количеством молока картофельное пюре.

Прикладывание несколько раз в день к проблемным местам в виде компресса отваренного в кожуре и истолченного картофеля способствует устранению экземы, варикозного расширения вен, трофических язв и дерматита.

Чтобы одолеть ларингит, ангину, кашель, бронхит, катар верхних дыхательных путей, надо картофель отварить, наклониться над кастрюлей, накрыться покрывалом и вдыхать ртом горячий пар. Желательно еще капнуть в отвар 4-5 капель скипидара. Выполнять процедуру вечером перед сном. После ее окончания сразу ложиться в постель. Нельзя делать такие ингаляции при повышенной температуре тела.

Часто в жару под руками, в паху, кожных складках под грудью возникают болезненные опрелости. Чтобы их избежать, следует перед выходом на улицу вымыть проблемные места с дегтярным мылом, промокнуть махровым полотенцем и посыпать картофельным крахмалом. Если же опрелости уже образовались, надо промыть их вечером перекисью водорода и полежать, раздвинув ноги и руки. Утром присыпать крахмалом и, чтобы опрелости скорее зажили, постараться поменьше ходить. В дальнейшем проблемные места нужно регулярно припудривать картофельным крахмалом.

Эффективен он и при гипертонии. Нужно 15 г крахмала растворить утром в 0,5 стакана кипяченой воды комнатной температуры и выпить раствор натощак. Употреблять его, постоянно готовя свежий, в течение 2 недель, хотя у меня давление уже через 5 дней начало приходить в норму. Но не зря говорят, что одно лечишь, а другое — калечишь. Так как крахмал обладает закрепляющим действием, начали беспокоить запоры. Поэтому тем, кто от них страдает, этот рецепт лучше не применять.

Свежевыжатый картофельный сок оказывает противовоспалительное и болеутоляющее действие при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Его следует пить по полстакана 2-3 раза в день за полчаса до еды.

Сырой картофель отлично устраняет воспаление век (блефарит) и отечность под глазами. Я измельчаю его до кашицы, заворачиваю в марлевую салфетку и прикладываю ее на 15-20 минут к глазам. После этого промываю глаза и веки настоем ромашки. Можно использовать с этой целью теплую кипяченую воду. Быстро устраняет отеч­ность и морщины маска с картофелем, отваренным в молоке. Сваренный картофель надо потолочь, перемешать немного картофельного пюре с 1 ст.л. сливочного масла или 1 взбитым сырым куриным яйцом и нанести полученную массу ровным слоем на проблемные места. Прикрыть хлопчатобумажной салфеткой и подержать маску 20 минут. После этого смыть ее теплой водой.

От работы у меня часто грубеет на руках кожа. Спасаюсь несоленым картофельным отваром, охлажденным до комнатной температуры. Опускаю в него руки и держу их там 15 минут. После этого смазываю руки жирным или увлажняющим кремом и надеваю перчатки из хлопка. Выполняю процедуру на ночь. К утру кожа рук вновь становится мягкой и эластичной.

Вот такой картофель — вкусный и целебный.

С уважением — Людмила Николаевна Васильева,

Волынская обл.