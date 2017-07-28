ВОТ И НАСТУПИЛА ШЕЛКОВИЦЫ ПОРА — ЛЮБЯТ ЕЁ ЯГОДЫ ВЗРОСЛЫЕ, ДЕТВОРА

Здравствуй, «Бабушка»!

Сладкими ягодами шелковицы наслаждаются и взрослые, и дети, а еще ее применяют при лечении различных заболеваний.

Встретить это дерево можно в садах, скверах, парках, лесах и лесополосах. Цветет дерево в мае, в конце этого месяца начинают созревать и ягоды шелковицы.

Чтобы избавиться от воспаления ротовой полости, надо свежевыжатый из шелковицы сок развести наполовину водой и полоскать этим раствором рот.

Съедая ежедневно после еды в течение 3-4 недель по 200-300 г свежих ягод дерева, можно избавиться от постоянной головной боли, дизентерии, дисбактериоза, миокардита, порока сердца, одышки и головокружения, нормализовать обмен веществ, остановить прогрессирование анемии (малокровия) и заболеваний желчных путей.

Приносит улучшение при всех упомянутых выше болезнях и настой шелковицы. Нужно 2 ст.л. свежих ягод дерева залить стаканом кипятка, настоять 4 часа, процедить и пить по 1/4 стакана настоя 4 раза в день перед едой. Постоянно готовить свежее лечебное средство.

Для нормализации давления при гипертонии нужно смешать по 5 листьев шелковицы и сирени, залить смесь 0,5 л кипятка, настоять 4 часа, процедить и пить по 0,5 стакана настоя 5 раз в день.

Постоянно посыпая перетертыми в порошок листьями шелковицы любую еду и употребляя ее, нормализуете уровень сахара в крови при диабете.

При кашле и почечной недостаточности надо 1 ч.л. коры или корня шелковицы, предварительно измельченных, залить 0,5 л кипятка, прокипятить 10 минут, настоять 1 час, процедить и пить по 0,5 стакана отвара 4 раза в день.

Рана быстрее заживет, если 1 ст.л. измельченной коры шелковицы залить 200 мл подсолнечного масла, перекипятить, а затем смазывать маслом болезненное место.

Дай Бог, чтобы шелковица принесла всем исцеление.

С уважением — З.В.Московка,

Черниговская обл.