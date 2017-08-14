ВОСПАЛЕНИЕ ПОЧЕК СПОРЫШ УСТРАНЯЕТ, БОЛЬ ЗУБНУЮ ПРОПОЛИС БЫСТРО УНИМАЕТ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Вновь хочу предложить несколько эффективных рецептов лечения болезней.

Устранить воспаление почек поможет спорыш. Нужно 1-2 ч.л. травы залить стаканом кипятка, после остывания процедить и пить по 1/4 стакана настоя 4 раза в день перед едой. Постоянно готовить свежее целебное средство.

Остановит развитие гепатита и избавит от боли в печени сок квашеной капусты. Его нужно пить по стакану каждое утро натощак. Если нет повышенной кислотности желудочного сока, можно в течение дня выпивать еще 2-3 стакана сока капусты. Кроме этого, советую готовить из верхних частей стеблей овса отвар и пить его по 1 стакану 2 раза в день.

Обильные месячные прекратятся и менструальный цикл нормализуется, если растворить в воде немного свежевыжатого из листьев крапивы сока и пить эту воду регулярно.

Полоскание ротовой полости насыщенным отваром смеси коры дуба и липового цвета, взятых поровну по объему, избавит от кровоточивости дёсен. Еще, чтобы укрепить дёсны и зубы, нужно 3 ст.л. измельченной травы зверобоя залить 150 мл качественной водки, настоять неделю, затем по 40 капель настойки растворять в стакане воды и полоскать этим раствором рот.

Чтобы унять зубную боль, нужно выдавить в дупло больного зуба горошинку прополиса. Через 15 минут он перестанет болеть.

При склерозе необходимо ежедневно съедать немного черноплодной рябины. Это поможет остановить прогрессирование заболевания.

Если беспокоит радикулит, нужно измельчить на терке хрен и черную редьку, смешать их поровну по объему, нанести смесь на марлю, сложенную в несколько слоев, и приложить ее к пояснице. Вскоре боль уйдет. При сильном жжении компресс убрать, протереть кожу и смазать сметаной. Можно расплавить в миске парафин, смочить в нем полотенце, приложить его к больному месту, прикрыть сверху целлофаном и укрыться одеялом. После нескольких таких ежедневных процедур радикулит исчезает.

Метеоризм перестанет надоедать, если каждое утро выпивать стакан крепкого настоя мяты, а в обед — стакан свежевыжатого картофельного сока. Курс лечения — 5 дней. Рецепт очень эффективный.

Для устранения экземы нужно 3 ст.л. измельченной травы чистотела перемешать с 5 ст.л. несоленого сливочного масла и регулярно втирать мазь в проблемные места. Отлично помогает при экземе и кожном зуде обтирание тела ватным тампоном, пропитанным свежевыжатым картофельным соком.

С уважением — Анатолий Иванович Снисаренко,

Днепропетровская обл.