ВАННЫ С ГЛИНОЙ ЗУД УСМИРЯЮТ, ЛУКОМ БОРОДАВКИ УБИРАЮТ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова делюсь рецептами целебных средств.

Убрать бородавки поможет лук. Надо среднего размера луковицу нарезать тонкими пластинами, залить 1/3 стакана 9% столового уксуса, настоять 2 часа при комнатной температуре и прикладывать на ночь к бородавкам до полного их исчезновения луковые пластины.

Для усмирения кожного зуда и устранения сыпи на коже надо 4 ст.л. сухой глины, перетертой в порошок, тщательно растворить в 0,5 л теплой воды, вылить раствор в ванну с не слишком горячей водой и полежать в ней 10-15 минут. После этого ополоснуться прохладной водой. Принимать такие ванны ежедневно.

Прикладывание к векам на 10-15 минут свежего творога, завернутого в марлю, способствует устранению блефарита.

Употребляя 3 раза в день за 30 минут до еды по 1 ч.л. свежевыжатого из травы пустырника сока, запивая его глотком воды, избавитесь от кишечных спазмов и колик.

Грибок на коже убирается примочками с пихтовым маслом. Прикладывать их на 25 минут.

С уважением — Оксана,

г. Львов