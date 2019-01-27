ТРАДИЦИИ НЕ ИЗМЕНЯЮ — ЗНАНИЯМИ ДЕЛИТЬСЯ ПРОДОЛЖАЮ

Здравствуй, «Бабушка»!

Не изменяя традиции, продолжаю делиться со всеми своими знаниями.

Остановить развитие атеросклероза поможет прополисно-чесночный бальзам. Надо поместить в посуду из темного стекла 200 г измельченного до кашицы чеснока, залить 250 мл качественного самогона или 450 спирта, выдержать 12-14 дней при комнатной температуре в темном месте, процедить, добавить 30 мл аптечной настойки прополиса, 50 г натурального меда, тщательно перемешать до полного растворения всех компонентов и еще 7 дней настоять. Принимать готовую настойку до окончания по 10 капель 3 раза в день за полчаса до еды. Каждый раз разводить ее в 50 мл теплого молока.

Фиалковое масло очищает кожу от любой сыпи. Нужно смешать сухими 3 ст.л. цветков фиалки трехцветной и 1 ст.л. листьев будры плющевидной, залить смесь 100 мл оливкового масла, выдержать 10 минут на кипящей водяной бане, после остывания процедить. Масло го­тово. Если поражения кожи локальные, в виде отдельных высыпаний, смазывать сыпь маслом до полного исчезновения 2-3 раза в день, если же высыпания охватывают боль­шие участки кожи, нужно смочить в масле марлевые салфетки и прикладывать их к сыпи на полчаса в виде аппликаций.

Заживлению ушибов способствует прикладывание к болезненным местам в виде компресса измельченного до кашицы репчатого лука или пропитанной луковым соком марлевой салфетки.

Для оздоровления селезенки надо измельчить и смешать поровну цветки календулы и траву тысячелистника, залить 20 г смеси 0,5 л кипятка, настоять 40 минут в теплом месте, процедить и пить по полстакана настоя 2 раза в день.

С уважением — В.Ф.Бабийчук,

Хмельницкая обл.