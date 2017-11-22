РУКИ ОТ ЭКЗЕМЫ ЧИСТОТЕЛ ОЧИЩАЕТ, ЛИМОН, ЯЙЦА, МАСЛО ПЕРХОТЬ УДАЛЯЮТ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова хочу поделиться рецептами усмирения некоторых недугов.

Для нормализации уровня сахара в крови при сахарном диабете надо 1 ст.л. свежих измельченных годичных веток черной смородины залить стаканом кипятка, прокипятить 30 минут на слабом огне, настоять 1 час, процедить и пить по полстакана отвара 3 раза в день за полчаса до еды. Употреблять его, постоянно готовя свежий, в течение 3-4 недель. Сделать на 10 дней перерыв, а затем, при необходимости, повторить лечебный курс.

При первых признаках простуды примите перед сном в насыщенном отваре цветков ромашки сидячую ванну. Отвар, охлажденный до 400С, должен доходить до пупка. Сидеть в нем 10-15 минут. В это время пить зеленый или травяной чай. К утру от простуды и следа не останется.

Руки очистятся от экземы, если несколько раз в день прорывать ими чистотел.

Долго незаживающие раны быстро затянутся, если измельченную на терке сырую морковь выложить ровным слоем на марлю и привязать ее к проблемному месту. Менять компресс как можно чаще.

Если утром натощак и вечером перед сном принимать по 0,5 ч.л. очищенного керосина, можно избавиться от кашля и остановить прогрессирование туберкулеза. Примочки и компрессы с керосином применяют для заживления ран и устранения пяточной шпоры.

Чтобы одолеть бронхит, надо смешать по стакану водки, меда, свежевыжатых соков моркови, свеклы, черной редьки и принимать по 1 ст.л. этой смеси вечером перед сном.

Трещины на ладонях заживут, если смазать их вечером морковным соком, забинтовать руки и спать так до утра.

Для очищения организма от шлаков нужно измельчить и смешать по объему 10 частей свиного несоленого сала,1 часть чеснока и есть смесь регулярно, намазывая на хлеб.

От перхоти можно избавиться, если 2 желтка сырых куриных яиц перемешать с соком половины лимона, несколькими каплями касторового масла и втирать смесь в корни волос за полчаса до мытья головы.

С уважением — В.А.Иванов,

Винницкая обл.