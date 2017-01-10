РАЗ — ГОРОХ, ДВА — ГОРОХ, СМОТРИШЬ — ТВОЙ НЕДУГ «ЗАГЛОХ»

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу рассказать о целебных свойствах гороха.

Его плоды богаты клетчаткой, солями железа и калием, что позволяет гороху выводить из человеческого организма токсины и радиоактивные элементы, поэтому его обязательно нужно есть почаще тем, кто живет в местности с повышенным уровнем радиационного фона.

Также горох, так как он нормализует уровень холестерина в крови, улучшает обмен веществ и стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, необходим тем, кто страдает от атеросклероза, гипертонии, стенокардии и пониженной функции кишечника. Его можно употреблять в виде пюре, проваривая до мягкости.

Чтобы избавиться от нарыва, фурункула, нужно смешать по 3 ст.л. сухого гороха, риса и пшена, измельчить смесь в кофемолке, затем 2-3 минуты, постоянно помешивая, прожарить на сухой сковороде с толстым дном, залить стаканом кипятка, проварить 7 минут и принимать охлажденным по 2 ст.л. утром натощак в течение 14 дней. Хранить в стеклянной банке на нижней полке холодильника.

Кроме употребления смеси, каждый вечер перед сном делать на болезненное место припарки с гороховой мукой. Для этого сухой горох нужно измельчить в кофемолке, развести горячей водой до консистенции жидкого теста, сформовать из него лепешку, поместить ее на нарыв или фурункул, закрепить лейкопластырем и оставить до утра.

Изжога не побеспокоит, если каждый раз перед едой тщательно разжевывать и проглатывать 3-4 свежих или сухих, предварительно размоченных, горошины.

Для безболезненного выведения камней из почек и мочевого пузыря нужно ежедневно в течение недели выпивать по 2-3 стакана горячего насыщенного отвара, приготовленного из семян гороха или его молодых стручков.

Съедая ежедневно во время завтрака по 3-4 ст.л. консервированного или свежего гороха, нормализуете уровень гемоглобина в крови.

Сосуды головного мозга очистятся и стенки их укрепятся, если 4-5 раз в день съедать по 1 ч.л. сушеных семян гороха, запивая их теплой водой.

Вот такой он, горох. Ешьте его, и ваше здоровье значительно укрепится.

С уважением — Н.С.Швец,

г. Запорожье