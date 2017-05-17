РАССКАЖУ, КАК СОЛЕВУЮ ЛАМПУ СОЗДАТЬ И КАК С ПОМОЩЬЮ СОЛИ ЗДОРОВЬЕ УКРЕПЛЯТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу уделить внимание целебным свойствам всем знакомой соли.

И хоть твердят, что соль — белая смерть, без нее, увы, не обойтись. Недаром и пот, и моча, и слезы, выделяемые человеком, соленые, да и в нашей крови находится 0,9% соли. Без нее человек уже на 3-4 сутки слабеет, поэтому при чрезмерном потении, когда вместе с потом из организма уходит соль, рекомендуется пить подсоленную воду.

Сегодня очень популярно лечение в условиях микроклимата соляной шахты, то есть в спелеосанатории. Там с успехом лечат бронхиальную астму, бронхит, хроническую пневмонию, аллергический ринит, атопический дерматит, среднетяжелую форму псориаза, заболевания щитовидной железы, солетерапия способствует повышению иммунитета, а также разглаживанию морщин. Конечно, многие люди по разным причинам не могут приехать в спелеосанаторий и оздоровиться, поэтому я хочу рассказать, как можно самостоятельно создать солевую лампу и как с ее помощью усмирять упомянутые выше недуги.

Большую солевую лампу можно приобрести и в специальном магазине, но она стоит недешево, так что лучше сделать ее самому, тем более что каждый при создании такой лампы вкладывает в нее свою энергетику, свою силу и искреннюю веру в исцеление. Активные частички соли, выделяемые такой лампой, очищают не только окружающую среду, но и замечательно чистят ауру человека. И если в соляных копях высокая концентрация ионов соли достигается за счет пассивного испарения с огромной поверхности шахты, то наша лампа при нагревании сама активно выделяет и испаряет ионы соли.

Так вот, чтобы создать солевую лампу, надо в однолитровый высокий чугунок насыпать на дно слоем в 1 см мелкой соли типа «Экстра». Далее в отдельной посуде смешать по объему 1 часть соли «Экстра» с 10 частями крупной, лучше морской, соли и слегка сбрызнуть все водой. Уложить в чугунок слоем в 1 см приготовленную солевую смесь, поставить в центре чугунка стакан и медленно, утрамбовывая послойно, уложить вокруг него влажную смесь солей. Дойдя до верха чугунка, необходимо обстучать его по кругу, чтобы соль еще больше утрамбовалась, досыпать чугунок солью и еще раз ее утрамбовать. После этого поставить посуду на очень медленный огонь, лучше с рассеивателем пламени, налить в стакан воду и выдержать 2-3 часа. Лампа готова. Когда содержимое чугунка остынет, тихонько обстучать его и вынуть лампу из формы. Любым сверлом или гвоздем аккуратно проделать в центре купола лампы отверстие, поставить ее на 3-4 спичечных коробка или кусочка дерева, зажечь в центре лампы свечу и вдыхать исходящие от лампы солевые ионы. Выполнять процедуры несколько раз в день до стабильного улучшения состояния здоровья. При создании лампы обязательно пребывать в хорошем и радостном настроении. Тогда этот положительный заряд эмоций запомнится солью и будет наполнять здоровьем ваш дом.

Вообще, чтобы не болеть, у человека должно быть здоровым не только тело, но и биополе. И если оно в норме, то никакие заболевания, а также сглаз, то есть негативная энергетика, не страшны. Нормализовать биополе тоже поможет соль. Надо 0,5 кг каменной соли растворить в 2 л воды, довести раствор до кипения, проварить на слабом огне, периодически снимая пену, сливая грязную воду и добавляя чистую, и, когда вода почти полностью выкипит, соль готова к применению.

Если почувствуете упадок сил или захотите нормализовать артериальное давление при гипертонии, советую растворить в 30-50 мл водки 1 ч.л. приготовленной соли и тут же выпить раствор. Перемешивать соль долго по часовой стрелке, читая при этом «Отче наш». При этом у вас обязательно должен быть позитивный настрой. Если вся соль в водке не растворится, не страшно. После употребления раствора надо 5-10 минут полежать, глубоко вдыхая воздух носом и интенсивно выдыхая его ртом. Глаза при этом должны быть закрыты. Поднявшись, прокалите соль на сухой сковороде, поместите ее в мешочки из льняной ткани и приложите их к подошвам. Если мешочки очень горячие, завернуть их в полотенце. По мере остывания раскутывать. Вскоре почувствуете прилив сил и забудете о приступе гипертонии.

Чтобы уберечься от сглаза, повысить иммунитет, очистить организм от шлаков и токсинов, рекомендую применить растирание смесью соли с медом. Надо 200 г натурального качественного меда и 300 г подготовленной соли тщательно, не спеша, перемешать до консистенции мази, поместить ее в стеклянную банку, предварительно завернутую в пищевую фольгу, и поставить на хранение в холодильник. При приготовлении мази нужно избавиться от всякого негатива и читать «Отче наш». Растираться мазью после принятия горячего душа. Не вытираться, а лишь слегка промокнуть тело махровым полотенцем. Наносить мазь медленно, тщательно втирая в кожу, минуя подмышки, пах и лицо. Проводить процедуру, не выходя из ванной комнаты. Через 5-10 минут после втирания мази вы ощутите в теле пощипывание и покалывание. Это означает, что мазь начала работать. Нужно потерпеть еще 3-5 минут, а затем смыть все водой комнатной температуры и минимум 40 минут полежать. Во время лежания полностью расслабиться и постараться настроиться на позитив, думая о чем-то светлом и радостном.

Подружитесь с солью, недаром ведь Иисус говорил своим ученикам: «Вы — соль земли», то есть сильные, добрые, надежные люди, любящие свой народ и свою землю.

С уважением — врач-невропатолог Владимир Васильевич Болсун,

г. Киев