ПРИ БОЛЕЗНИ НЕ ХАНДРИТЕ, А ЛУЧШЕ ЕЁ «ПОДСОЛИТЕ»

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться методами лечения болезней с помощью соли.

Для усмирения радикулита, остеохондроза, суставной боли, отита, насморка надо наполнить мешочки из льняной ткани хорошо подогретой на сухой сковороде солью, завязать их и прикладывать к больному месту. Держать до остывания соли.

Ногтоеда, грибок ног исчезнут, если чисто вымытые, высушенные ступни тщательно присыпать, особенно между пальцами, вечером перед сном солью, забинтовать, надеть носки и спать так до утра. Для выздоровления достаточно 2-3 таких ежевечерних процедур.

Регулярно промывая нос соленой водой (1 ч.л. кухонной соли на стакан теплой воды), очень быстро устраните насморк. Можно растворить в 250 мл кипяченой воды 1/2 ч.л. йодированной соли, 5 капель аптечного экстракта эвкалипта и 2-3 раза в день закапывать в каждую ноздрю по 2-3 капли этого раствора. Если слизистая носа чувствительная, добавьте в раствор 1 ч.л. облепихового масла.

Если беспокоит пяточная шпора, нужно залить 0,5 л водки 3 стручка горького перца и стакан соли, настоять 5 суток и делать с настойкой на пятку примочки. Кроме этого, советую растворять вечером в 1 л терпимо горячей воды 3-4 ст.л. соли и 10-15 минут подержать ноги в этом растворе. Курс лечения — 2-3 дня.

Полоскание горла каждое утро и после еды солевым раствором (1/2 ч.л. соли на полстакана теплой воды) избавит от тонзиллита (воспаления миндалин).

Солевые ванны — действенное средство устранения натоптышей. Надо налить в большую миску теплой воды, растворить в ней каменную соль из расчета 1 ст.л. соли на 1 л воды, опустить в раствор обе ноги, даже если натоптыши только на одной, и подержать их в растворе 5-25 минут. Количество процедур зависит от скорости рассасывания натоптышей. Такие же ножные ванны снимают усталость, но ноги в этом случае после процедуры не вытирать. Еще полезно ходить босиком по соли. Для этого небольшой плоский ящик наполните каменной солью и топчитесь по ней в любое удобное вам время.

Так что, если заболели, не хандрите, а «подсолите» болезнь, и она вскоре вас покинет.

С уважением — Виктор Михайлович Лысак,

Житомирская обл.