﻿ ПОРОШОК ИЗ РАКУШЕК ПОМОГ: ПРИСЫПАЛИ ИМ МЫ ВНУКУ ОЖОГ 30 Oct 2017 Здравствуй, «Бабушка»! Хочу рассказать, как мы вылечили у трехлетнего внука ожог. Однажды он случайно вылил себе на живот стакан очень горячей воды. На месте ожога быстро образовался волдырь, который вскоре лопнул. Смазывали мы его и гусиным жиром, и растительным маслом, и пенкой от ожогов, но ожог сочился и никак не заживал. Тогда соседка посоветовала насобирать около речки 100-200 г ракушек, хорошо их вымыть, высушить, побить молотком, высыпать в марлю, сложенную в 3 слоя, и трясти ею над ожогом, присыпая таким образом рану порошком из ракушек. После этого не мочить ее и не бинтовать. Мы так и сделали. В результате через 2 дня от ожога и следа не осталось. С уважением — А.П.Андрусь, Черкасская обл.;