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ПОРОШОК ИЗ РАКУШЕК ПОМОГ: ПРИСЫПАЛИ ИМ МЫ ВНУКУ ОЖОГ

30 Oct 2017  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу рассказать, как мы вылечили у трехлетнего внука ожог.

Однажды он случайно вылил себе на живот стакан очень горячей воды. На месте ожога быстро образовался волдырь, который вскоре лопнул. Смазывали мы его и гусиным жиром, и растительным маслом, и пенкой от ожогов, но ожог сочился и никак не заживал. Тогда соседка посоветовала насобирать около речки 100-200 г ракушек, хорошо их вымыть, высушить, побить молотком, высыпать в марлю, сложенную в 3 слоя, и трясти ею над ожогом, присыпая таким образом рану порошком из ракушек. После этого не мочить ее и не бинтовать. Мы так и сделали. В результате через 2 дня от ожога и следа не осталось.

С уважением — А.П.Андрусь,
Черкасская обл.;
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01 Nov 2017
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