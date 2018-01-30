ПЕРЕСТАНУТ НЕРВЫ БАРАХЛИТЬ, ЕСЛИ ОТВАРЫ ЦЕЛЕБНЫЕ ПИТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу подсказать, как с помощью средств народной медицины можно нормализовать функцию нервной системы.

Так вот, чтобы успокоить нервы, избавиться от бессонницы, невроза и неврастении, надо измельчить и смешать по 2 ст.л. корней валерианы, листьев золотого уса и травы фиалки трехцветной, по 1 ст.л. корней солодки, лопуха большого, одуванчика и аира, залить 1 ст.л. смеси в эмалированной посуде стаканом кипятка, прокипятить 10 минут на слабом огне, процедить и пить по 0,5 стакана отвара утром натощак и вечером перед сном. Принимать его по 2 недели каждый месяц. Можно смешать, предварительно измельчив, 3 ст.л. травы репешка, по 2 ст.л. плодов боярышника, корней валерианы, листьев золотого уса, травы мелиссы и чабреца, 1 ст.л. травы зюзника европейского, залить 2 ст.л. смеси в эмалированной посуде 0,5 л холодной воды, довести до кипения, проварить 5 минут на слабом огне, после остывания процедить, растворить в отваре 2 ст.л. натурального меда и пить теплым по 0,5 стакана 4 раза в день в течение 2 месяцев. Отвары постоянно готовить свежие.

Дай Бог вам, люди, никогда не нервничать.

С уважением — Зинаида Васильевна Московка,

Черниговская обл.