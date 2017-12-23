ОБЫЧНЫЕ ПРОДУКТЫ СЕРДЦЕ УКРЕПЛЯЮТ, КАМНИ ПРОЧЬ ВЫВОДЯТ, УСТАЛОСТЬ СНИМАЮТ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова хочу дать несколько полезных рекомендаций.

Снять усталость, устранить постоянную головную боль, оздоровить печень, укрепить нервы и сердечную мышцу помогут орехи, изюм и сыр. Для этого нужно 1 раз в день съедать 30 г грецких орехов, по 20 г изюма и сыра.

Употребляя ежедневно по 100 г натурального творога, остановите развитие атеросклероза, одолеете заболевания сердца и печени.

Лимоны и апельсины не позволят прогрессировать женским заболеваниям и зобу. Нужно 1/2 лимона или апельсина, измельченных на терке, перемешать по вкусу с сахаром и принимать по 1 ч.л. смеси 3 раза в день.

Если съедать 6 раз в день в сезон по 1/2 стакана ягод земляники, можно безболезненно вывести из печени камни.

Чтобы усмирить артрит, надо из­мельчить и смешать поровну по объему цвет черной бузины, листья крапивы двудомной, корни петрушки и кору ивы, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, прокипятить 5 минут на слабом огне, после остывания процедить и пить по 2 стакана отвара в день.

Атеросклероз не будет развиваться, если залить 0,5 л кипятка 1 дес.л. цветков гречихи посевной, настоять 2 часа под крышкой, процедить и пить по 1/2 стакана 4 раза в день. Кроме этого, ежедневно съедать 3 зубчика чеснока. Еще советую залить стаканом кипятка 2 ст.л. измельченного корнеплода репы, прокипятить 15 минут на слабом огне, процедить и принимать на ночь по 1 ст.л. теплого отвара.

Аир останавливает выпадение волос и избавляет от сухой себореи. Нужно 4 ст.л. измельченных корневищ растения залить 1 л воды, довести до кипения, проварить 5 минут на слабом огне, настоять, укутав, 1 час, процедить и теплым настоем ополаскивать после мытья волосы.

Быстрому заживлению ран, трофических язв способствует грецкий орех. Надо 80 г свежих измельченных листьев ореха залить 300 мл подсолнечного масла, тщательно перемешать, настоять 21 день при комнатной температуре в светлом месте, время от времени взбалтывая, процедить и регулярно смазывать приготовленным маслом проблемные места. Хранить его в прохладном месте.

Желаю всем быть здоровыми, радостными и счастливыми!

С уважением — Мария Павловна Рыбалка,

г. Днепр