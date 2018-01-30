О ЛУКОВОМ СИРОПЕ НЕМНОГО ИНФОРМАЦИИ, КАК С НАСМОРКОМ БОРОТЬСЯ, ДРУГИЕ СИТУАЦИИ...

Здравствуй, «Бабушка»!

В очередной раз предлагаю тебе свои знания.

О том, что лук способен бороться со многими болезнями, знают все. А вот для усмирения кашля, бронхита, пневмонии (воспаления легких), многих заболеваний дыхательных путей лучше применять луковый сироп. Нужно очистить от шелухи и измельчить 500 г репчатого лука, тщательно перемешать его с 400 г сахара и 0,5 стакана натурального меда, залить смесь в эмалированной посуде 1 л воды, довести до кипения и проварить 3 часа на слабом огне. После охлаждения разлить сироп по стеклянным бутылкам, плотно их закупорить и оставить на хранение в темном прохладном месте. Принимать сироп по 2 ст.л. 3 раза в день перед едой. Можно 2 вымытые среднего размера неочищенные луковицы залить 1 л воды, прокипятить на слабом огне до выпаривания половины объема жидкости, затем луковицы вынуть и пить полученный отвар горячим по 0,5 стакана 2 раза в день.

Еще при заболеваниях дыхательных путей очень полезно регулярно есть чеснок. Эффективно измельчить и смешать по 1 ст.л. листьев эвкалипта, цветков ромашки, почек березы, травы мяты и чабреца, по 2 ч.л. листьев шалфея и корней девясила, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, выдержать 30 минут под крышкой на кипящей водяной бане, процедить и полоскать настоем рот и горло. Можно использовать для полосканий и другой травяной настой. Чтобы его приготовить, надо смешать, предварительно измельчив, 2 ст.л. листьев эвкалипта, по 1 ст.л. листьев шалфея, травы багульника, корней девясила и солодки, цветков календулы, ромашки и липы, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, выдержать полчаса под крышкой на кипящей водяной бане и процедить.

Остановить насморк и убрать воспаление миндалин поможет мороженое. Хорошие результаты дает употребление как холодного, так и горячего клюквенного сока. Можно положить в рот кусочек льда из холодильника и сосать его до исчезновения воспаления и насморка. Кроме этого, советую полоскать горло смесью свежевыжатого лимонного сока, свежего яйца и меда, взятых поровну. Еще можно каждое утро заваривать, как чай, крапиву, растворять в стакане настоя 1 ч.л. меда и пить его натощак.

Быстрому устранению кашля, насморка, других симптомов простуды способствует регулярное употребление горячего кипяченого молока с инжиром (на 100 мл молока — 20 г плодов инжира, кипятить 5-10 минут). Полезно есть картофельное пюре, приготовленное с большим количеством молока. Эффективно смешать поровну по объему свежевыжатые соки черной редьки, моркови и кипяченое молоко, добавить немного меда и принимать по 2 ст.л. приготовленного средства 3 раза в день перед едой. Способствует выздоровлению сок черной редьки, смешанный по вкусу с медом. Принимать его тоже по 2 ст.л. 3 раза в день перед едой. Сок лука с медом (на 50 мл сока — 100 мл меда) настаивают 2 суток, а затем также принимают по 2 ст.л. 3 раза в день за 10-15 минут до еды. Полезно пить 3 раза в день перед едой по стакану свежего березового или кленового сока, смешанного поровну по объему с молоком. Очень хорошо залить 500 мл кипятка 3 ст.л. молодых почек пихты, настоять 30 минут, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 3 раза в день за 10-15 минут до еды.

Ежедневно втирая в проблемные места смесь лукового сока и меда, смешанных поровну по объему, избавитесь от грибка и ломкости ногтей.

Чтобы остановить выпадение волос, нужно 0,5 стакана луковой шелухи залить стаканом репейного масла, настоять 5 дней в теплом месте, процедить, перемешать масло с 0,5 стакана меда, выдержать еще 3 дня, а затем втереть настой ватным тампоном в кожу головы, предварительно вымыв ее. Укутать после этого голову целлофаном и завязать платком. Спустя 20-30 минут смыть все теплой водой без мыла. Выполнять процедуру 2-3 раза в неделю.

Аллергикам советую каждое утро не меньше года пить вместо кофе или чая отвар череды. Кроме этого, можно измельчить и смешать поровну по объему плоды шиповника и корни одуванчика, залить вечером в термосе 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить по 1/3 стакана 3 раза в день за 15 минут до еды. Курс лечения — 2-3 месяца. Ежедневно готовить свежие настои.

Трещины на руках, пятках быстро заживут, если регулярно смазывать их подсолнечным маслом.

Всего доброго, не болейте.

С уважением — Виктор Михайлович Лысак,

Житомирская обл.