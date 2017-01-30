МОРКОВНАЯ БОТВА КИШЕЧНИК ОЧИЩАЕТ, ИММУНИТЕТ НАДЕЖНО УКРЕПЛЯЕТ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова хочу поделиться некоторыми действенными средствами исцеления.

Очень целебна морковная ботва. Например, чтобы очистить кишечник, нужно1 ст.л. измельченной зеленой ботвы залить 1 л кипятка, настоять 30 минут, процедить и пить по стакану настоя 4 раза в день за 20 минут до еды. Курс лечения — 1 месяц, после двухнедельного перерыва повторить.

Для повышения иммунитета морковную ботву сушат в тени, а затем регулярно заваривают, как чай, и пьют этот настой. Хранят высушенное сырье в картонной коробке в сухом месте. Оба настоя постоянно готовят свежие.

Чтобы избавиться от шума в ушах, измельченный корень хрена посыпают солью, настаивают до появления сока, процеживают через 3 слоя марли, а затем закапывают его каждый вечер по 3 капли в оба уха.

Для очищения организма надо смешать 700 г меда, 200 г измельченного в кашицу чеснока, сок, выжатый из 15 лимонов, поместить смесь в трехлитровую банку, накрыть ее горлышко марлей, настоять 12 суток в темном месте, а затем принимать по 1 ст.л. утром натощак. Употреблять в одно и то же время, ничем не заедая и не запивая, до окончания приготовленного средства. Завтракать не раньше, чем через час после его приема.

Тем, кто страдает от воспаления дёсен и болезней ротовой полости, советую каждое утро и вечер смешивать после еды 1 ст.л. аптечной настойки аира и 0,5 ч.л. настойки прополиса, разбавлять смесь таким же количеством по объему теплой кипяченой воды и в течение 5-7 минут полоскать раствором рот. По окончании процедуры выплевывать его. И так ежедневно до исчезновения боли, кровоточивости дёсен, заживления язвочек и трещин.

Если беспокоит бронхит, нужно слегка подогреть вечером и смешать по 1 ст.л. горчицы, подсолнечного масла и натурального меда, нанести полученную смесь на свежий капустный лист, приложить его смесью к груди, закрепить повязкой и спать с этим компрессом до утра. Достаточно нескольких таких ежевечерних процедур, чтобы болезнь отступила.

При опоясывающем лишае нужно смазать больное место сливочным маслом, затем горчицей и обвязать льняной тканью. Менять повязки по мере высыхания. Вскоре наступит выздоровление.

С уважением — Н.И.Каземирова,

Кировоградская обл.